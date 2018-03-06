Грэгуар Бурсан

Моушн дизайн повсюду. В кино, на телевидении, в интернете, на экранах наших компьютеров, планшетов и смартфонов, в аэропортах, залах ожидания, банках, магазинах, ресторанах — везде.

Основатель и генеральный директор студии графического дизайна Le fond de l’oeil (Лё фон де лёй) Грэгуар Бурсан отвечает на вопросы: как объяснить эту повсеместность? Каково его значение в повседневной жизни? Почему моушн дизайн эффективнее других форм коммуникации?

Прежде чем ответить на эти вопросы, сначала определим, что такое моушн дизайн. Это форма аудиовизуальной продукции, объединяющая два отдельных вида коммуникации: графики и анимации. Две эти формы визуальной репрезентации находят свои корни в анимистическом мировоззрении, присущем первобытному человеку, и отсылают нас к наскальной живописи и шаманизму.

Прежде чем ответить на эти вопросы, для начала определим, что такое моушн дизайн. Это форма аудиовизуальной продукции, объединяющая два отдельных вида коммуникации: графики и анимации. Две эти формы визуальной репрезентации находят свои корни в анимистическом мировоззрении, присущем первобытному человеку, и отсылают нас к наскальной живописи и шаманизму.

На стенах знаменитой пещеры Ласко во Франции обнаружено поразительное количество настенных рисунков и гравюр, размах и эстетическая мощь которых позволили прозвать пещеру «Сикстинской капеллой наскальной живописи». Большая часть этих рисунков датируется возрастом 17−18 тыс. лет. Некоторые специалисты, усматривают в ансамбле рисунков одну связную историю: с завязкой, отдельными главами и финалом. Манера, в которой изображения составляют разные сцены, напоминает комикс или, точнее, раскадровку.

Например, в одном из «залов» мы можем видеть серию черных пони, повторение которых воспроизводит движение. Если бы первобытные люди обладали современными техническими инструментами, они бы точно создали мультипликационный фильм и превратили бы пещеру Ласко в кинозал!

Конечно, мультипликации еще не существовало в ту эпоху, однако анимизм сыграл свою роль, т.к. эта вера наделяет жизненной силой, душой не только живых существ, но и предметы, а также явления и объекты природы, как камни или ветер. В связи с этим, воображение первобытных людей как бы «проигрывало» те «фильмы», которые творили жрецы и шаманы.

Красная корова, пещера Ласко, фото Жан Верту

Первые «режиссеры» — шаманы — очевидно имели связь с невидимым миром духов, принимая от них сообщения и передавая их остальным людям в упорядоченной и повествовательной форме посредством магических ритуалов, имитируя животных и мифических существ. Движения и персонификация есть суть шаманских ритуалов, что и связывает их с анимацией.

Действительно, графическая анимация основана на смешении двух этих понятий, так как она позволяет давать жизнь идеям и концепциям с использованием графики и движения.

Возьмите квадрат, нарисуйте на нём две точки и перевернутую скобку снизу — получится графическая форма, напоминающая персонажа, потенциально наделенного мимикой. Возьмите тот же квадрат, но без точек и скобки, и задайте ему такое движение, чтоб он подпрыгивал — вы так же его оживите. Если вы соедините два этих квадрата (улыбающийся и прыгающий) вместе, вы тем самым умножите эффект, делая фигуру еще живее: ваш квадрат может таким образом обрести индивидуальность, выражать эмоции и намерения, пускаться даже в удивительные авантюры!

Прыгающий квадрат

Продолжая параллельно существовать, с ходом истории шаманские ритуалы развились в иные выразительные формы, одной из которых стал сегодня моушн дизайн. Древнеегипетские жрецы, практиковавшие духовные мистерии, должны были проходить специальную инициацию, которая потеряла свою значимость с приходом греческого театра. Оккультный обряд превратился в развлекательное светское представление, сохранив, однако, магическое таинство действа. Затем появился кукольный театр, где больше не требовалась игра живого человека, и театр теней, открывший принцип проецирования света на экран.

Волшебный фонарь, проекция минотавра. Гравюра из книги “Physices elementa mathematica experimentis confirmata, sive introductio ad Philosорhіаm Newtonianam” В. Я. Гравезанда (XVIII в) Греческие театральные маски

В XVII веке развивающаяся наука приобщилась к сфере визуальных развлечений: появился «волшебный фонарь», воспроизводящий принцип светопроецирования; основанные на открытой Майклом Фарадеем инерции зрения оптические игрушки, и оптический театр Эмиля Рейно, который можно назвать предтечей мультипликации. Позже совершается настоящая революция «живой» картинки: в 1895 году в Лионе братья Люмьер показывают свой первый фильм «Выход рабочих с фабрики». Следует отметить, что кинематограф, каким мы его знаем сегодня: монтаж из записанных на видеокамеру сцен — является прямым наследником анимационных техник, которые были разработаны в конце XIX — начале XX века.

Первое публичное представление Оптического театра Эмиля Рейно в Париже в 1892 году, гравюра Луи Пойе Три версии фильма «Выход рабочих с фабрики» братьев Люмьер

В течение всего XX века такие гении как Жорж Мельес, Джеймс Блэктон, Уинзор Маккей, Уолт Дисней, братья Флейшер, Александр Алексеев, Владислав Старевич, Рэй Харрихаузен, Уильям Ханна и Джозеф Барбера, Морис Байндер, Осаму Тэдзука и др. развивали искусство анимации с помощью разных изобретений (стоп-кадр, стоп-моушн, замедленная киносъёмка, анимированный рисунок, ключевые кадры, закольцовывание, прозрачная калька, ротоскопирование и др.), и техник (мультипликация: пластилиновая, кукольная, песочная, бумажная, спецэффекты и др.). Благодаря им анимация проникла во все форматы визуальной продукции: от заставок, титров и рекламы до мультфильмов и полнометражного кино.

Кадр из фильма Жоржа Мельеса « Путешествие на Луну » (1902) Рей Харрихаузен использует технику «стоп-моушн» для создания спецэффектов к фильму «Земля против летающих тарелок» (1956) (фото Stop Motion Magazine) Персонажи студии мультипликации Hanna-Barbera (фото Jackie Vick) Создатель манги Осаму Тедзука и его персонажи

С появлением телевидения, затем компьютеров и, наконец, смартфонов и планшетов, производство графической анимации цифровизировалось, что только умножило её художественные возможности.

Итак, графическая анимация вездесуща во все времена и на всех носителях. Она сопровождает нас и доносит до нас сообщения духовные и светские, просвещающие или развлекательные. Она развивается как второй язык, ориентированный на визуальную коммуникацию. Она универсальна, так как она может преодолевать языковые, возрастные и культурные барьеры. Анимация — одна из самых древних форм коммуникации и, в то же время, одна из самых современных, т.к. она легко адаптируется к изменениям мира. Возможно даже, это лучшая форма коммуникации, т.к., несмотря на десакрализацию современного мира, анимация смогла сохранить некое таинство в себе, ту магическую частицу, которая способствует её созданию, и которая так сильно воздействует на ребенка, который есть в каждом из нас. Ведь в глубине души мы остаёмся детьми, мы остаёмся анимистами.

Перевод Марии Ефимовой