От древних пещер до наших смартфонов

Моушн дизайн повсюду. В кино, на телевидении, в интернете, на экранах наших компьютеров, планшетов и смартфонов, в аэропортах, залах ожидания, банках, магазинах, ресторанах — везде.



Основатель и генеральный директор студии графического дизайна Le fond de l’oeil (Лё фон де лёй) Грэгуар Бурсан отвечает на вопросы: как объяснить эту повсеместность? Каково его значение в повседневной жизни? Почему моушн дизайн эффективнее других форм коммуникации?

Прежде чем ответить на эти вопросы, сначала определим, что такое моушн дизайн. Это форма аудиовизуальной продукции, объединяющая два отдельных вида коммуникации: графики и анимации. Две эти формы визуальной репрезентации находят свои корни в анимистическом мировоззрении, присущем первобытному человеку, и отсылают нас к наскальной живописи и шаманизму.

Прежде чем ответить на эти вопросы, для начала определим, что такое моушн дизайн. Это форма аудиовизуальной продукции, объединяющая два отдельных вида коммуникации: графики и анимации. Две эти формы визуальной репрезентации находят свои корни в анимистическом мировоззрении, присущем первобытному человеку, и отсылают нас к наскальной живописи и шаманизму.

На стенах знаменитой пещеры Ласко во Франции обнаружено поразительное количество настенных рисунков и гравюр, размах и эстетическая мощь которых позволили прозвать пещеру «Сикстинской капеллой наскальной живописи». Большая часть этих рисунков датируется возрастом 17−18 тыс. лет. Некоторые специалисты, усматривают в ансамбле рисунков одну связную историю: с завязкой, отдельными главами и финалом. Манера, в которой изображения составляют разные сцены, напоминает комикс или, точнее, раскадровку.

Например, в одном из «залов» мы можем видеть серию черных пони, повторение которых воспроизводит движение. Если бы первобытные люди обладали современными техническими инструментами, они бы точно создали мультипликационный фильм и превратили бы пещеру Ласко в кинозал!

Конечно, мультипликации еще не существовало в ту эпоху, однако анимизм сыграл свою роль, т.к. эта вера наделяет жизненной силой, душой не только живых существ, но и предметы, а также явления и объекты природы, как камни или ветер. В связи с этим, воображение первобытных людей как бы «проигрывало» те «фильмы», которые творили жрецы и шаманы.

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Первые «режиссеры» — шаманы — очевидно имели связь с невидимым миром духов, принимая от них сообщения и передавая их остальным людям в упорядоченной и повествовательной форме посредством магических ритуалов, имитируя животных и мифических существ. Движения и персонификация есть суть шаманских ритуалов, что и связывает их с анимацией.

Действительно, графическая анимация основана на смешении двух этих понятий, так как она позволяет давать жизнь идеям и концепциям с использованием графики и движения.

Возьмите квадрат, нарисуйте на нём две точки и перевернутую скобку снизу — получится графическая форма, напоминающая персонажа, потенциально наделенного мимикой. Возьмите тот же квадрат, но без точек и скобки, и задайте ему такое движение, чтоб он подпрыгивал — вы так же его оживите. Если вы соедините два этих квадрата (улыбающийся и прыгающий) вместе, вы тем самым умножите эффект, делая фигуру еще живее: ваш квадрат может таким образом обрести индивидуальность, выражать эмоции и намерения, пускаться даже в удивительные авантюры!

Продолжая параллельно существовать, с ходом истории шаманские ритуалы развились в иные выразительные формы, одной из которых стал сегодня моушн дизайн. Древнеегипетские жрецы, практиковавшие духовные мистерии, должны были проходить специальную инициацию, которая потеряла свою значимость с приходом греческого театра. Оккультный обряд превратился в развлекательное светское представление, сохранив, однако, магическое таинство действа. Затем появился кукольный театр, где больше не требовалась игра живого человека, и театр теней, открывший принцип проецирования света на экран.

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В XVII веке развивающаяся наука приобщилась к сфере визуальных развлечений: появился «волшебный фонарь», воспроизводящий принцип светопроецирования; основанные на открытой Майклом Фарадеем инерции зрения оптические игрушки, и оптический театр Эмиля Рейно, который можно назвать предтечей мультипликации. Позже совершается настоящая революция «живой» картинки: в 1895 году в Лионе братья Люмьер показывают свой первый фильм «Выход рабочих с фабрики». Следует отметить, что кинематограф, каким мы его знаем сегодня: монтаж из записанных на видеокамеру сцен — является прямым наследником анимационных техник, которые были разработаны в конце XIX — начале XX века.

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В течение всего XX века такие гении как Жорж Мельес, Джеймс Блэктон, Уинзор Маккей, Уолт Дисней, братья Флейшер, Александр Алексеев, Владислав Старевич, Рэй Харрихаузен, Уильям Ханна и Джозеф Барбера, Морис Байндер, Осаму Тэдзука и др. развивали искусство анимации с помощью разных изобретений (стоп-кадр, стоп-моушн, замедленная киносъёмка, анимированный рисунок, ключевые кадры, закольцовывание, прозрачная калька, ротоскопирование и др.), и техник (мультипликация: пластилиновая, кукольная, песочная, бумажная, спецэффекты и др.). Благодаря им анимация проникла во все форматы визуальной продукции: от заставок, титров и рекламы до мультфильмов и полнометражного кино.

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С появлением телевидения, затем компьютеров и, наконец, смартфонов и планшетов, производство графической анимации цифровизировалось, что только умножило её художественные возможности.

Итак, графическая анимация вездесуща во все времена и на всех носителях. Она сопровождает нас и доносит до нас сообщения духовные и светские, просвещающие или развлекательные. Она развивается как второй язык, ориентированный на визуальную коммуникацию. Она универсальна, так как она может преодолевать языковые, возрастные и культурные барьеры. Анимация — одна из самых древних форм коммуникации и, в то же время, одна из самых современных, т.к. она легко адаптируется к изменениям мира. Возможно даже, это лучшая форма коммуникации, т.к., несмотря на десакрализацию современного мира, анимация смогла сохранить некое таинство в себе, ту магическую частицу, которая способствует её созданию, и которая так сильно воздействует на ребенка, который есть в каждом из нас. Ведь в глубине души мы остаёмся детьми, мы остаёмся анимистами.

Перевод Марии Ефимовой