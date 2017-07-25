Успех кампании заставил волноваться PR-агентства



Screenshot

Mountain Dew выбрала для участия в рекламной кампании 4 блоггеров и не ошиблась: реклама напитка с их участием получила вирусную популярность и набрала уже 300 миллионов просмотров, сообщает Business Insider.

Вместо того, чтобы тратиться на дорогостоящую рекламу с участием знаменитостей, бренд, минуя услуги PR-агентств, сам выбрал 4 блоггеров и запустил кампанию на YouTube. Ее участниками оказались: баскетболист-трюкач под ником Профессор, танцор хип-хопа D-Trix, устраивавший оригинальные танцевальные турниры от имени компании, и два скейтбордиста: Джош Кац и Найджел Александр.

Результаты превзошли все ожидания, видеоролики набрали 326 миллионов просмотров, в сравнении с традиционной рекламой, которая собрала17,5 млн просмотров. Блоггеры получили 4,6 миллионов откликов в социальных сетях: лайков, репостов, комментариев и т. д.

Раньше Mountain Dew работала с агентствами, которые представляли знаменитостей. Однако обращаться к их услугам становилось всё дороже и вставал вопрос окупаемости инвестиций. «И тогда мы задумались, почему бы просто не сделать своих собственных?», - сообщил Майкл Крэйг, старший менеджер компании.

Такого рода примеры могут заставить PR-агентства, поволноваться. Этот опыт может сподвигнуть и другие компании пойти тем же путём, отмечает издание.