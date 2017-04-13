В то же время подорожала голосовая связь



Фото: depositphotos.com

За два года мобильный интернет для московских пользователей пакетных тарифов подешевел вдвое, пишет газета “Ведомости” со ссылкой на материалы департамента информационных технологий Москвы.

В материалах ДИТ указано, что стоимость мобильного интернета в “пакете” с первого квартала 2015 года по первый квартал 2017 года снизилась с 0,13 до 0,06 рубля за 1 Мб данных. Самый дешевый интернет в первом квартале 2017 года был у Tele2 — 0,03 рубля за 1 Мб. Самый дорогой — у “МегаФона” (0,07 рубля). У “Билайна” этот же объем данных стоил 0,06 рубля, а у МТС — 0,05. За три месяца текущего года 1 Мб мобильного интернета в среднем подешевел на 40% до 0,06 рубля.

В то же время за указанный период выросла цена на голосовую связь, с 0,41 до 0,44 рубля за минуту разговора. Отмечается, что у Tele2 в первом квартале текущего года также была самая дешевая связь в пакетных тарифах в Москве — 0,4 рубля за минуту. Стоимость минуты голосовой связи у МТС и “Билайна” составляла по 0,45 рубля, у “МегаФона” — 0,41.

По словам представителя “МегаФона”, снижение стоимости услуг связано не только с высокой конкуренцией, но и с внедрением новых стандартов LTE и LTE-Advanced, позволяющих абонентам передавать больше трафика.