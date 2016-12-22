Жители столицы все чаще предпочитают делать покупки в "магазинах у дома"



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Количество покупателей в столичных магазинах крупных форматов сократилось в ноябре и декабре 2016 года на 8%, все чаще жители Москвы и Московской области предпочитают гипермаркетам небольшие торговые форматы, пишет РБК со ссылкой на опрос, проведенный компанией EY.

Согласно опросу, основной отток покупателей из гипермаркетов произошел в "магазины у дома" — 40%, супермаркеты — 19% и онлайн-площадки — 12%. Самым популярным местом для совершения покупок являются "магазины у дома" — каждый третий респондент заходит в них от 3 до 5 раз в неделю. Тогда как почти половина респондентов — около 44% — посещает гипермаркеты реже одного раза в неделю, говорится в исследовании.

В качестве основных причин, по которым покупатели выбирают "магазины у дома", аналитики EY называют моду на здоровый образ жизни - респонденты предпочитают покупать свежие продукты, а также стремление сэкономить.

Кроме того, специалисты отмечают, что изменилась и сама потребительская модель россиян - количество наименований товаров в покупке снизилось, больший фокус жители России делают на товарах первой необходимости.