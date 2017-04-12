С его помощью приезжие смогут лучше ориентироваться в столице



Скриншот сайта rusmigrant.com

Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы запустил онлайн-квест для мигрантов, с помощью которого приезжие могут проверить себя на знание всех необходимых шагов для адаптации в столице, сообщает Агентство городских новостей “Москва” со ссылкой на руководителя департамента Виталия Сучкова.

Квест доступен на сайте памятки “О правилах поведения мигранта в городе Москве”, запущенной в январе 2017 года. “Мы уже запустили сайт методички. Переход на этот ресурс можно осуществить прямо с главной страницы сайта департамента. Там действительно можно пройти квест и проверить себя на знание всех необходимых шагов, которые должен предпринять мигрант, приехавший в Москву с той или иной целью, оставаясь при этом в рамках правового поля”, - отметил глава департамента.

Виталий Сучков также выразил надежду на то, что проект будет востребован среди мигрантов, позволит сократить количество нелегалов и усилить безопасность горожан.

Мэрия Москвы выпустила комиксы с правилами поведениям для мигрантов в начале текущего года. На примере героев русских сказок, читателям рассказывается, как следует вести себя в столице. Эксперты говорят, что мигранты в комиксе противопоставляются этническим русским, а содержание методички должно быть понятно даже тем, кто плохо владеет русским языком.