Тестирование показало, что система может быть внедрена в работу аэропорта

Аэропорт «Домодедово» закончил тестировать систему автоматизированного распознавания лиц и планирует внедрить её в собственную систему безопасности, сообщается на сайте аэропорта.

Тестирование проводилось на одном из входов в московский аэропорт. Система анализировала с помощью видеокамер пассажиропоток и архивные видеозаписи, а также идентифицировала в кадре лица из базы данных. По результатам испытания точность идентификации составила более 90%.

Для тестирования «Домодедово» использовал технологию AnyVision, производства компании «ХайТэк», но для выбора постоянного поставщика аэропорт проведет конкурс. Технология распознавания будет использоваться службой безопасности аэропорта и правоохранительными органами.

«Проект направлен на технологическое развитие системы безопасности аэропорта. Мы рассчитываем использовать профессиональный опыт и компетенции подрядчиков, которые развивают технологии распознавания лиц на российском рынке. В рамках процедуры выбора поставщика будет проведен конкурс», — сообщил Денис Ярыгин, управляющий директор Domodedovo IT Services, единого провайдера IT-сервисов аэропорта.

Ранее Сбербанк сообщил, что также тестирует систему распознавания по лицу, голосу, сетчатке глаза и другим биометрическим факторам. Для этого банк приобрел 25,07% компании VisionLabs, разрабатывающей программное обеспечение и облачные сервисы для распознавания лиц.