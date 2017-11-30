Ранее банк сотрудничал с Media Instinct, PHD, Vizeum, «Арена Медиа» и «Тотал Вью»

«Московский кредитный банк» объявил тендер, состоящий из пяти лотов, на закупку рекламы в 2018-2019 гг., следует из сообщения на сайте банка. Контракт на медиаобслуживание включает размещение рекламы на региональном телевидении, радио, в прессе, медийной рекламы в интернете и наружной рекламы в Москве и Московской области.

Тендер проходит в несколько этапов: объявление о начале проведения закупочной процедуры и регистрация участников до 7 декабря 2017 года, отправка задания для расчета коммерческого предложения до 11 декабря 2017 года, получение коммерческих предложений от участников до 22 декабря 2017 года. Итоги будут подведены 18 января 2018 года.

Одно из условий — общий объем медиазакупок участника тендера не менее 5 млрд. рублей с НДС, согласно медиарейтингу Sostav.ru.

В 2017 году «Московский кредитный банк» сотрудничал с агентствами Media Instinct, PHD, Vizeum, «Арена Медиа» и «Тотал Вью», уточнил Sostav.ru представитель банка.



«Московский кредитный банк» — коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также финансово-кредитных организаций. На сегодняшний день 55,65% акций Банка принадлежат Концерну «Россиум», остальные 44,35% — миноритарным акционерам. Банк провел первичное публичное размещение своих акций в июне 2015 года на Московской бирже, а с июня 2016 года акции Банка (торговый код CBOM) включены в состав Индексов ММВБ и РТС.