Новый фирстиль разработала «Мастерская Димы Барбанеля»

«Московское кино» («Москино») провело полный ребрендинг сети кинотеатров. Он стал очередным этапом в обновлении и модернизации компании, наряду с новой репертуарной политикой и ремонтом кинотеатров.

«Мастерская Димы Барбанеля» разработала айдентику, шрифт, вывески и навигацию, правила оформления печатных материалов, архитектурный концепт, интерьер и мебель для кинотеатров. До этого команда «Мастерской» разрабатывала ребрендинг для таких знаковых культурных институций, как ВДНХ, Политехнический музей, ГМИИ им. А. С. Пушкина , а также для Даниловского рынка и других крупных городских проектов.

В новом бренде «Москино» хотело отразить свою богатую историю — организация существует с 1934 года, многие кинотеатры сети открылись в 1960-х — и одновременно применить современный подход, подчеркнув происходящие изменения.

Гендиректор «Москино» Светлана Максимченко. Новая команда под моим руководством пришла в «Москино» в начале 2017 года, и мы начали менять облик кинотеатров, наполнять их новым содержанием и расширять зону интересов организации. «Москино» стало не только сетью кинотеатров, теперь мы отвечаем за содействие организации и согласование киносъёмок в Москве, организуем конкурс на Приз Мэра за образ Москвы в кино, курируем городские проекты в сфере кино. Ребрендинг стал логичным этапом развития.

«Мастерская» остановилась на сочетании современного подхода к типографике и настроения 1960-х. В визуальном языке используется контраст черного и белого, свойственный авторскому и документальному кино, без нюансов на уровне колористики и тональности. Демократичный и сдержанный графический язык обеспечивает идентификацию и унификацию.

Дмитрий Барбанель. Мы подчеркнули богатую историю кинотеатров — с одной стороны, и стремительный, динамичный взгляд в будущее — с другой. Мы использовали эффект неонового света в создании фона постеров, потому что свет — это то, без чего невозможно кино

Сеть «Москино» позиционирует свои кинотеатры как районные культурные центры — это выражается не только в репертуарном подходе, но и в архитектуре кинотеатров. Так, наряду с афишами, рассказывающими о репертуаре, окна кинотеатра «Юность» становятся для прохожих своего рода экранами, транслирующими жизни фойе. Интерьер кинотеатра раскрывается для зрителя последовательно: локализованные кассы, фойе, трансформирующееся в пространство с новыми пользовательскими функциями (кафе, коворкинг), зрительный зал.

В фойе внимание зрителя акцентируется на элементах брендинга «Москино»: стенды афиш — не безликие картинки в рядах рамок, а экспонаты, занимающие должное место в интерьере, с расчетом на то, что даже массовые прокатные фильмы однажды вспомнят, что плакат — это искусство.

Теперь заказчик планирует внедрить разработанные элементы по всей сети кинотеатров: как в части интерьеров, так и в части визуальной коммуникации (логотипы, вывески, афиши). Новый фирстиль получит и сайт «Москино».