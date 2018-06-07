Рост мирового потребления напитка значительно опережает рост его производства

Ирландские производители виски предупредили о надвигающемся дефиците напитка из-за роста мирового потребления, сообщает The Irish Times со ссылкой на предпринимателя Джона Тилинга.

«То, что мы залили в бочки сегодня, можно будет отправлять на прилавки только через семь лет. И если продажи будут расти нынешними темпами, то этих продуктов окажется недостаточно», — рассказал Тилинг.

Ирландская ассоциация виски подтверждает опасения производителей, но настроена более оптимистично. К 2020 году продажи напитка в мире планируется удвоить в два раза, к 2030 — в 4 раза благодаря выходу на рынок продукции новых винокурен, которая «дозреет» в ближайшие годы, а также увеличения объёмов дефицитного сырья, необходимого для производства виски.

В частности, ирландские производители, выпускающие всемирно любимые бренды Jameson, Redbreast и Green Spot, уже вложили € 240 миллионов в увеличение производственной мощности.

С такой же проблемой столкнулись и японские производители. 17 лет назад, когда они делали спиртные напитки, никто не мог и подумать, что их продажи так вырастут. В связи с этим, некоторые компании, в частности Suntory, стали отзывать продажи своих 12-летних и 17-летних односолодовых виски.

Сейчас рост потребления виски составляет 10% ежегодно в 75 странах мира.

В Россию в 2017 объемы ввоза заграничных виски и коньяков выросли более чем в два раза, но всё равно не достигли докризисного объёма — в предыдущие два года объемы ввоза спиртного в Россию значительно сократились.