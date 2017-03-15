Лидеры индустрии моды соберутся в самом центре Москвы 16-17 марта

16-17 марта более 30 мировых лидеров индустрии моды из 9 стран соберутся в самом центре Москвы для обсуждения современных тенденций и основных проблем сферы.

Fashion Futurum – некоммерческий проект Национальной палаты моды, запущенный в 2016 году при поддержке Департамента культуры города Москвы, Агентства стратегических инициатив, Фонда "Сколково", Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Международная конференция Fashion Futurum призвана выработать новый подход к моде в России. В марте 2017 года основной темой Конференции станет разрушение стереотипов индустрии моды, ее трансформация под влиянием научно-технической революции.

Карим Рашид (дизайнер, США), Паскаль Моранд (исполнительный президент Французской Федерации Высокой моды и прет-а-порте, Франция), Карлос Эспиноса де Лос Монтерос (вице-президент Inditex Group, Испания), Майкл Берк (руководитель направления fashion, sports & toys, Google, США), Скотт Эммонс (руководитель направления инноваций, Neiman Marcus, США), Данило Вентури (декан Polimoda, Италия), Ковадонга О'Ши (Основатель Модной бизнес-школы ISEM, автор бестселлера «Феномен Zara», Испания) и другие визионеры станут спикерами и менторами на конференции Fashion Futurum.

17 марта 2017 года в ЦВЗ «Манеж» на Mercedes-Benz Fashion Week Russia Национальная палата моды и Фонд «Сколково» организуют выставку инноваций в рамках международной конференции Fashion Futurum.

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