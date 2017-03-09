«СТС Медиа» и HBO объявили о заключении контракта



Скриншот сериала "Мир дикого запада"

«СТС Медиа» объявила о заключении контракта с американской компанией-производителем контента, кабельной и спутниковой сетью HBO (Home Box Office). В рамках соглашения на телеканале «Че» будут эксклюзивно транслироваться некоторые сериалы HBO.

Контракт между «СТС Медиа» и HBO был заключен на два года. Телеканал «Че» получил эксклюзивные права на трансляцию ряда сериалов HBO в России. Речь идет о популярных шоу «Мир дикого запада», «Больница Никерборкер» и «Ответный удар».

«Стратегия развития «СТС Медиа» предусматривает качественное изменение контента телеканала «Че» и, соответственно, аудитории канала. Закупка контента HBO для эфира «Че» еще один важный шаг в этом направлении. Дирекция по управлению контентом «СТС Медиа» совместно с каналом проделали отличную работу, мы довольны условиями сделки», - рассказал о соглашении Вячеслав Муругов, Генеральный директор «СТС Медиа».

«Че» будет знакомить зрителей с лучшими мировыми сериалами, это важная составляющая новой стратегии телеканала. Именно поэтому мы решили создать отдельный слот «Большой сериал», чтобы зритель понимал, что увидит в 23:30 на канале «Че». Ранее мы показали нашим зрителям «Во все тяжкие», «Лиллехаммер», «Как избежать наказания за убийство», сейчас идет «Мистер Робот». Аудиторные показатели зарубежных сериалов растут, и уже превышают среднюю долю канала», - добавил Лев Макаров, Генеральный директор телеканала «Че».

«Мир дикого запада» (West world) Парк развлечений West world населяют андроиды, которые развлекают заскучавших от реальности людей. Андроиды – роботы, созданные по образу и подобию человека. Они беспрекословно выполняют программу, играют предписанные им роли и терпят любые прихоти своих создателей. Но однажды в системе происходит сбой.

«Больница Никерборкер» (The Knick) Настоящее пособие по истории современной медицины. Нью-йоркский хирург Джон Тэкери пытается спасти пациентов, применяя самые изощренные и странные методы лечения, которые не всем по нраву, а главное – по карману. Ему придется вступить в борьбу с медицинским технологиями, чиновническим произволом и собственной наркозависимостью.

«Ответный удар» (Strike Back) Захватывающий остросюжетный сериал о двух членах сверх-секретной анти-террористической организации «Секция 20» – Майкле Стоунбридже и Дэмиане Скотте. Им предстоит сложнейшая миссия: напасть на след и обезвредить самого опасного в мире террориста Латифа, который планирует обрушить на мир сокрушительный удар. Последствия атаки с использованием оружия массового поражения, будут необратимыми. Все события в сериале будто списаны с заголовков газет, а сюжет разворачивается на фоне экзотических улиц Нью Дели, Кейптауна и Дарфура.