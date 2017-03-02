Вопрос об ограничении рекламы вредной еды и лекарств стал камнем преткновения

Здоровый образ жизни снова рассорил чиновников. Сегодня в Совете Федерации обсуждали основные направления Стратегии формирования ЗОЖ. Проект разработан Минздравом и среди прочего предлагает ограничение или запрет рекламы продуктов, вредных для здоровья.

Рекламу нездоровых продуктов необходимо показывать только в ночное время, а ее продолжительност ь должна быть ограничена, заявил главный внештатный специалист по профилактической медицине Минздрава Сергей Бойцов. Он также выступил за введение акцизов.

Вопрос о популяризации ЗОЖ был поднят на заседании экспертного совета по здравоохранению при комитете Совета Федерации по соцполитике. Там прозвучали и другие предложения, связанные с регулированием рекламы. Так, зампред комитета Людмила Козлова считает, что надо запретить рекламу медицинских препаратов на телевидении, «потому что население начинает [их] использовать, и это приносит только вред».

Ведущий научный сотрудник ФГБУ «Государственный научно-исследова тельский центр профилактической медицины» Минздрава Марат Ежов видит спасение в социальной рекламе на федеральных каналах. Социалка должна идти блоками хотя бы по 15 секунд, сказал эксперт.

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Инициативы понравились далеко не всем чиновникам. В ФАС указывают на действующее законодательство , в котором отсутствуют критерии отнесения продуктов к вредным или полезным для здоровья. Одновременно рекламистам запрещено указывать на лечебные свойства продукта и его положительное влияние на течение болезни. Исключение составляют лекарства, медицинские услуги и изделия.

Позицию Минздрава раскритиковал замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. Он призвал коллег перестать думать о рекламе, а освободившееся время посвятить своим непосредственным обязанностям. «Мы традиционно против любых новых ограничений на рекламу. Мы считаем, что рекламный рынок надо либерализировать , а не ужесточать ограничения. Исходя из того, что телевизионная реклама продается по пунктам рейтинга, разрешение рекламировать какие-либо товары только по ночам равносильно полному запрету рекламы этих товаров на телевидении — ночная реклама не будет интересна рекламодателям и потому не принесет денег телеканалам», — сообщил замминистра агентству RNS.

При определении вредных продуктов Минздрав полагается на критерии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Она считает нездоровыми продукты, в которых содержится более 1,2 г соли и более 12 г сахара на 100 г. Однако в эти нормы не вписываются многие привычные продукты: сыр сулугуни (около 2 г соли), пармезан (1,8 г), молочное мороженое (до 16 г сахара).