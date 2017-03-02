Здоровый образ жизни снова рассорил чиновников. Сегодня в Совете Федерации обсуждали основные направления Стратегии формирования ЗОЖ. Проект разработан Минздравом и среди прочего предлагает ограничение или запрет рекламы продуктов, вредных для здоровья.
Рекламу нездоровых продуктов необходимо показывать только в ночное время, а ее продолжительност
Вопрос о популяризации ЗОЖ был поднят на заседании экспертного совета по здравоохранению при комитете Совета Федерации по соцполитике. Там прозвучали и другие предложения, связанные с регулированием рекламы. Так, зампред комитета Людмила Козлова считает, что надо запретить рекламу медицинских препаратов на телевидении, «потому что население начинает [их] использовать, и это приносит только вред».
Ведущий научный сотрудник ФГБУ «Государственный научно-исследова
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Инициативы понравились далеко не всем чиновникам. В ФАС указывают на действующее законодательство
Позицию Минздрава раскритиковал замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. Он призвал коллег перестать думать о рекламе, а освободившееся время посвятить своим непосредственным обязанностям. «Мы традиционно против любых новых ограничений на рекламу. Мы считаем, что рекламный рынок надо либерализировать
При определении вредных продуктов Минздрав полагается на критерии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Она считает нездоровыми продукты, в которых содержится более 1,2 г соли и более 12 г сахара на 100 г. Однако в эти нормы не вписываются многие привычные продукты: сыр сулугуни (около 2 г соли), пармезан (1,8 г), молочное мороженое (до 16 г сахара).