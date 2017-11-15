Теперь «страшные» картинки будут наноситься на обе стороны упаковки и занимать не менее 50% от ее площади



РИА Новости

С сегодняшнего дня в России изменится дизайн сигаретных пачек. Согласно новым правилам, изображения, предупреждающие о вреде курения, теперь будут наноситься на обе стороны упаковки, и занимать не менее 50 процентов от ее площади, сообщает ТАСС.

Нововведения связаны с внедрением технического регламента Таможенного союза. Теперь производители обязаны наносить устрашающие картинки на обе стороны пачки, но при этом запрещено наносить изображения, которые вызывают ассоциации с продуктами питания, особенно с полезными, например фруктами. Исключения сделаны только для ментола.

Кроме того, производителям сигарет запретили использовать в дизайне пачки слова и словосочетания: «с низким содержанием смол», «легкие», «мягкие» и прочее, чтобы не создавать впечатление у потребителя о низком вреде таких табачных изделий. Сигареты в обновлённых пачках поступят в продажу уже через три месяца.

Напомним, ранее Состав рассказывал о возможности введения в России обезличенной упаковки для пачек сигарет.