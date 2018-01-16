Участники рынка отмечают, что борьба за здоровые продукты питания угрожает российским производителям

Минздрав подготовил новую версию стратегии формирования здорового образа жизни населения России. В документе остались некоторые пункты, на исключении которых настаивали производители. В частности, сохранилось предложение по разделению продуктов на «вредные» и «полезные», сообщает «Коммерсант».

При этом в документе есть положения, которые Минздрав пообещал убрать, так как этого требовали производители. Так осталось упоминание отдельных категорий продуктов (подслащенные напитки, переработанные мясопродукты), предложение по установлению акцизов на сладкие напитки и изделия с высоким содержанием соли, а также разделение их на вредные и здоровые.

Кроме того, в стратегии есть пункт, согласно которому производитель может добровольно изменять рецептуру, чтобы вытеснить с рынка товары с избыточным содержанием насыщенных жиров, соли и сахара. Документ предусматривает введение запрета на рекламу подобных продуктов и введение ориентированной на оздоровление режима питания маркировки.

Участники рынка считают, что документ по факту перечеркивает всю работу по согласованию, которую они проводили в течение всего 2017 года. Принятие стратегии в таком виде может привести к недобросовестной конкуренции, так как разделение продуктов на «вредные» и «полезные» будет осуществляться по непонятным критериям. При умеренном потреблении любой продукт может стать частью «сбалансированного питания», отмечают эксперты. Стимулирование к изменению рецептуры нарушает принцип свободной конкуренции.

В частности, введение акцизов на так называемые «вредные» товары негативно скажется на конкурентоспособности российских производителей и компаний стран-участниц ЕАЭС на внешнем рынке. Производителям придется маркировать свою продукцию, сообщая потребителю о наличии «вредных» ингредиентов, очевидно, покупатели сделаю выбор в пользу товаров из других стран.

Особенно серьезные последствия грозят малым и средним предприятиям, которым придется инвестировать значительные средства в перестройку работы по новым правилам. Подобные расходы могут достигать несколько сотен миллионов рублей.

В Министерстве здравоохранения заявили, что наиболее оптимальные формулировки отдельных положений документа еще не до конца определены. К тому же у ФАС есть ряд замечаний к проекту стратегии. На вопрос о причинах сохранения в проекте стратегии положений, на исключение которых рассчитывали участники рынка, там не ответили.

Новая версия стратегии поступила на согласование в Минэкономразвития и Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Минздрав рассчитывает, что доработанный проект стратегии будет согласован уже до 22 января.