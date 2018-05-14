По мнению ведомства, такая реклама может способствовать увеличению продолжительности жизни россиян

Минздрав призвал создавать социальную рекламу позитивного направления о здоровом питании для формирования здорового образа жизни у россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного специалиста ведомства по профилактической медицине Сергея Бойцова.

Сейчас такая реклама разрабатывается для трансляции в интернете, кроме того, производят ролики, которые могут идти на региональных ТВ-каналах. Однако в Минздраве не уверены, что в ближайшее время удастся договориться с федеральными каналами о трансляции этих роликов.

«Очень важно не столько запрещать, сколько давать контрмеры в отношении социальной рекламы позитивного направления. Мы хотим создавать рекламу здоровому питанию. Мы хотим создавать рекламу, которая направлена против потребления табака, электронных сигарет, алкоголя, против ожирения. У нас нет вообще этой рекламы, хотя 5% от общей рекламной продукции должно быть рекламой социального характера», — сообщил Бойцов.

Напомним, на прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», где среди целей значится повышение средней продолжительности жизни в РФ до 78 лет, в том числе, с помощью увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.