Минпромторг предупредил, что это привёдет к росту нелегального алкоголя



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Министерство здравоохранения России направило в Минфин предложение об увеличении в следующем году акцизов на алкогольную продукцию крепче 9%. Так, на водку ведомство предлагает установить минимальную цену в 300 рублей за 0.5, сообщают «Ведомости».

В Минздраве полагают, что цены на водку должны расти быстрее инфляции, а бутылка водки должна стоить выше 300 рублей. Представители ведомства посчитали, что увеличение акцизов является наиболее эффективным методом снижения потребления алкоголя.

Однако в Минпромторге отметили, что это повышение приведет к сокращению легального рынка и к увеличению потребления суррогатов.

«Однако очевидно, что увеличение минимальной цены на водку до 300 рублей за 0,5 приведет только к двум последствиям: сокращению легального рынка и к серьезному увеличению потребления суррогатов типа «боярышника». Вкупе все это приведет лишь к ухудшению здоровья нации»,- сообщили в Министерстве

Последнее повышение цен на водку произошло весной этого года, сейчас её минимальная цена 205 рублей. Тогда в Минфине отмечали, что цену повышают с учетом того, чтобы не создать стимулов для увеличения теневого рынка крепкого алкоголя.