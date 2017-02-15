Субсидию должны выделить Российскому экспортному центру

Минпромторг предложил выделить 370 млн рублей на повышение узнаваемости известных российских брендов и российской продукции за рубежом. Порядок предоставления субсидии из федерального бюджета прописан в проекте постановления правительства. Документ размещен на портале regulation.gov.ru, его антикоррупционная экспертиза продлится до 20 февраля.

Средства должны перечислить «Российскому экспортному центру». Финансирование пойдет на создание линейки экспортных брендов; рекламное и информационное сопровождение; проведение маркетинговых исследований; создание системы добровольной сертификации. Линейка брендов и система добровольной сертификации создаются в рамках проекта «Сделано в России».

Самой затратной частью станет участие в международных выставках за рубежом. На сопровождение российских экспортеров планируется потратить 149 млн рублей. Вторая по объему статья расходов — рекламно-информационные материалы для продвижения бренда «Сделано в России». На основе мировой сетки вещания Euronews получается, что кампания обойдется РЭЦ в 56 млн рублей.

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Продвижение отечественной продукции также включает регулярную работу с зарубежными бизнесменами, присутствие в digital среде и проведение ежегодного мероприятия за границей. На организацию общероссийского конкурса по выбору визуального изображения знака «Сделано в России» и создание бренд-бука могут выделить 10 млн рублей. Запуск системы предоставления маркировки, ее функционирование и методическую поддержку потребуют 71 млн рублей, следует из документов.

Власти намерены продвигать экспортный бренд с помощью целевых информационных кампаний. Они будут запущены в интернете, на телеканале Russia Today и в проекте Russia Beyond The Headlines. В планах Минпромторга — участие в зарубежных отраслевых конференциях и конкурсах, демонстрация российской продукции, взаимодействие с зарубежными производителями, заинтересованными в российских товарах и комплектующих.

Минпромторг надеется, что создание экспортного бренда «Сделано в России»/«Made in Russia» повысит узнаваемость отечественной продукции, увеличит возможности её продвижения на международных рынках и сформирует лояльность зарубежной потребительской аудитории. Исследования помогут оценить востребованность различных категорий российской продукции на международных рынках. Полученная информация станет основой при разработке стратегии внедрения и сопровождения российских брендов с учетом специфики различных рынков.