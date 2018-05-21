Ведомство сформировало к Чемпионату специальные мобильные группы противодействия дронам

Минобороны сформировало к Чемпионату мира по футболу специальные мобильные группы противодействия беспилотникам. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

Мобильные группы ведомство направит во все 11 российских городов, принимающих матчи чемпионата. Их оснастят экспериментальной разработкой «Силок», а также комплексами «Свет-КУ», Р-330Р «Житель» и Р-934БМВ «Синица».

ФСБ также выделит средства противодействия беспилотникам, добавляет источник РБК в Минобороны. По его словам, речь идет о 60 переносных комплексах малой дальности «Арбалет». Они предназначены для пресечения проникновения в охраняемое пространство объекта путем подавления каналов связи, управления и навигации БПЛА с неподготовленных позиций участка охранения.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. Росавиация по приказу министерства транспорта с 1 июня ограничит полеты над городами проведения Чемпионата, над базами отдыха национальных сборных и их тренировочными площадками.