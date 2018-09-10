Минкультуры может ограничить число иностранных фильмов в российском кинопрокате

Минкультуры России предлагает законодательно ограничить процент проката иностранных фильмов в кинотеатрах для создания благоприятных условий для развития отечественного кино. Изменения предлагается внести в Федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации», сообщается на сайте ведомства.

«Количество сеансов каждого фильма, демонстрируемого в течение дня в кинотеатре, имеющем более одного кинозала, не может превышать 35% от общего числа сеансов всех фильмов, показ которых осуществляется в таком кинотеатре в течение дня», — говорится в документе.

Также ведомство предлагает ограничить количество сеансов каждого фильма, демонстрируемого в течение месяца в кинотеатре, имеющем один кинозал, до 35% от общего числа сеансов всех показываемых фильмов. Инициатива предполагает штрафы для кинотеатров, которые не будут исполнять требования Минкульта.

Напомним, кинопрокатчики не раз обвиняли Минкультуры в том, что оно сдвигает релизы зарубежных фильмов в пользу отечественных. Кроме того, под российские премьеры выделялись более выгодные даты.