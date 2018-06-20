Новый цифровой сервис значительно упростит условия для бизнеса

Минкомсвязи запустило мобильное приложение «Госуслуги Бизнес» для предпринимателей, которые пользуются порталом госуслуг. Проект запущен в партнёрстве с «Ростелеком», который разработал мобильное приложение и выполнил работы по обновлению Личного кабинета для юридических лиц и предпринимателей на Едином портале госуслуг, сообщили в пресс-службе оператора.

В приложении можно получить информацию о прошедших или предстоящих проверках органов контроля и надзора в отношении предпринимателя, а также о штрафах, выписанных на транспорт компании. С помощью приложения можно записаться на прием или подать обращение в органы прокуратуры, отслеживать статус его обработки, а также направить в Росгвардию уведомление о детективной и охранной деятельности.

В «Профиль организации» собраны все служебные и персональные данные, перечень сотрудников и транспортных средств организации. Информация об организации и доступные действия зависят от имеющихся у пользователя прав. Для бизнесменов, которые владеют несолькими юрлицами, есть возможность переключения между организациями, чтобы получать госуслуги на каждую фирму.

В Едином личном кабинете можно управлять своим личным и бизнес-аккаунтом — вводить логины и пароли каждый раз не нужно. Руководители организаций могут предоставлять своим сотрудникам доступ в личный кабинет, права на редактирование информации об организации или подготовку заявления на получение госуслуг.

«В ходе развития инфраструктуры электронного правительства мы создаем новые каналы, которые облегчают взаимодействие бизнеса с государством. Сегодня на Едином портале госуслуг уже зарегистрировано более 500 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и их количество растет. Мы уверены, что новый цифровой сервис значительно упростит условия для предпринимательской деятельности», — отмечает Михаил Бондаренко, Директор по электронному правительству ПАО «Ростелеком».

«Госуслуги Бизнес» доступны по пин-коду личной учетной записи предпринимателя, а пользователи приложения «Госуслуги» для физических лиц могут пройти упрощенную авторизацию — с помощью уже используемого ПИН-кода.