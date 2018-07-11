Разработаны новые дополнения к проекту национальной программы «Цифровая экономика»

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций предложило ужесточить требования к внутреннему трафику Рунета, который проходит через иностранные серверы. Ведомство предлагает снизить показатель до 5% к 2024 году, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на текст нового проекта программы «Цифровая экономика».

Авторы поправок считают, что снижение доли иностранных серверов во внутреннем трафике необходимо в рамках более жестких требований к информационной безопасности. Ранее, в январском плане, министерство утверждало этот показатель на уровне 10%. Минкомсвязи также предложило обязать операторов связи подключаться только к тем точкам обмена трафиком, которые одобрены правительством и числятся в особом реестре.

Ведомство предлагает создать систему финансирования «прорывных проектов», увеличить вложения в развитие цифровой экономики в три раза, создать безопасную инфраструктуру и перевести государственные органы на использование в основном российского программного обеспечения. «Цифровая трансформация» должна появиться в строительстве, здравоохранении, образовании, энергетике, сельском хозяйстве, промышленности и транспорте. Работу в этой сфере должны будут курировать соответствующие министерства.

Документ уже внесли в аппарат правительства, однако программа ещё будет дорабатываться совместно с органами власти и экспертным сообществом. Итоговую версию программы планируют подготовить до 1 октября и представить на рассмотрение президентскому совету.