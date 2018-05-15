Самыми крупными статьями названы борьба с онкологией и модернизация школ

Новое правительство Дмитрия Медведева в 2018—2024 гг. будет работать над 13 национальными проектами. Наиболее крупные расходы потребуют онкологическая программа, ремонт дорог, обеспечение госсектора и школ цифровыми каналами связи, сообщает «Коммерсант».

Сумма расходов по всем нацпроектам составляет 25,01 трлн рублей, в бюджетной конструкции уже предусмотрены 17,06 трлн руб. (в среднем 2,8 трлн руб. в год), осталось перераспределить недостающие 7,99 трлн руб., или порядка 1,3 трлн руб. в год. Если в 2015—2018 годах бюджет сокращал расходы на национальную экономику и оборону, то в 2019—2024 годах сокращение затронет те же сферы и средства, сэкономленные федеральным бюджетом в результате повышения пенсионного возраста.

Среди 13 проектов — крупнейшие: автодорожный (8,42 трлн руб. до 2024 года), демографический (3,55 трлн руб.), инфраструктурный (1,79 трлн руб.) и проект «цифровой экономики» (1,31 трлн руб.). Идеология новых нацпроектов практически полностью повторяет идеологию старых, за исключением нацпроекта по здравоохранению. В 2019 году медицина должна получить 208,7 млрд руб. сверх плановых в нацпроекте 48,4 млрд руб., пик допрасходов, придется на 2020 год, после чего они снизятся. Главная статья новых расходов — борьба с онкозаболеваниями и около 30 млрд руб. добавят борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, еще одна крупная статья расходов — цифровизация здравоохранения.

Нацпроект по образованию существенно меньше, 140−150 млрд руб. в год до 2021 года. Самые крупные расходы в нем — достройка новых школ и общежитий и «Цифровая школа» — цифровизация учебников и учебных курсов. Основные допрасходы по демографическому нацпроекту — строительство яслей для детей в возрасте до трех лет, в 2019—2020 годах эти расходы утроятся с расчетом закрыть дефицит мест полностью.

В нацпроекте «Жилье и городская среда» новые траты — это вложения в технологии стандартизированного жилья и удвоение (с 30 млрд до 60 млрд руб. в год) расходов на «комфортную городскую среду». Проблема этого нацпроекта — отсутствие средств на расселение аварийного жилья.

Кроме того, в проект заложены средства на ремонт трасс в мегаполисах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, на спешное решение мусорной проблемы и срочное улучшение экоситуации. Кроме того, средства вложат цифровизацию и науку. На ремонт объектов культуры и выставочных центров выделено 10 млрд руб. в год.

Эксперты считают, что нацпроекты 2018−2024 годов, над которыми будет работать новое правительство Дмитрия Медведева, очень похожи на нацпроекты времен его президентства в 2008—2012 годах. Среди них оказались наиболее успешны медицинский и аграрный. Новые нацпроекты масштабнее — но вряд ли будут иметь схожий по масштабу имиджевый эффект, если не будут сопровождаться политическими и институциональными реформами — особенно если их ценой станет пенсионный возраст, заключают эксперты.