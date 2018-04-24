Ограничения коснутся рекламы чипсов и газировки

Министры здравоохранения стран Евросоюза решили подготовить совместную директиву, ограничивающую рекламу вредных продуктов питания. Прежде всего к ним отнесли чипсы, вафли и газированные напитки, сообщает ТАСС со ссылкой на главу болгарского Минздрава Кирил Ананиев.

«Здоровое питание — основной приоритет здравоохранения. Мы убеждены, что будущее конкурентной Европы принадлежит молодому, здоровому и образованному поколению. Мы говорили о роле окружающей среды и маркетинга и их влиянии на самых маленьких потребителей — на детей. Обсуждали варианты использования полезных продуктов — овощей и фруктов, которые должны стать альтернативой вкусных, но вредных переработанных продуктов -типа чипсов, вафель, газированных напитков», — сообщил министр.

Таким образом, министры рассмотрят возможность ограничения рекламы продуктов с высоким содержанием сахара и соли. Кроме того, обсуждался вопрос о доступности медикаментов населению Евросоюза, так как «лекарства — это не просто товар, а продукт, которым лечат нуждающихся в медицинской помощи».

Вопрос рекламы вредных продуктов актуален во всём мире. Исследование медицинского центра Лангон Нью-йоркского университета установило прямую связь между маркетингом пищевых продуктов и детским здоровьем, так как рекламные кампании значительно повышают ценность бренда и популярность продукта.

Предложения ограничить рекламу вредной еды, в том числе фаст-фуда не один раз выносилась на рассмотрение в Госдуму. В частности, в 2017 году Минздрав предлагал сократить время телерекламы колбасных изделий, газированных напитков и шоколадных батончиков. Однако инициатива ведомства не нашла поддержки.