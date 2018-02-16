Изменения в меню произойдут в 120 странах

Компания McDonald’s взяла на себя расширенные обязательства в отношении семьи – это касается детского меню, доступа к чтению и благотворительной программы «Дом Роналда Макдоналда», которая позволяет семьям не разлучаться с детьми во время длительного лечения в больнице. К 2022 году сеть фастфуда изменит меню Happy Meal в 120 странах, чтобы питание в наборе стало более сбалансированным.

Компания планирует использовать более простые ингредиенты, предоставлять исчерпывающую информацию о пищевой ценности, придерживаться принципов ответственного маркетинга. «Учитывая наши масштабы и охват, мы надеемся, что эти действия обеспечат потребителям более широкий выбор и предоставят уникальные преимущества миллионам семей, и это важные шаги в создании лучшего McDonald’s», – сказал президент и гендиректор сети Стив Истербрук.

McDonald’s с 2013 года сотрудничает с американской некоммерческой организацией Alliance for a Healthier Generation, которая борется с детским ожирением. Вместе они разработали комплексный план для 20 ключевых рынков, который предполагал введение в меню большего количества овощей, фруктов, низкокалорийной молочной продукции и воды. Изменение ассортимента произошло в связи с критикой активистов, требовавших прекратить рекламировать и предлагать детям вредную пищу.

По новым критериям, не менее 50% меню Happy Meal должно содержать продукты, чья общая пищевая ценность не превышает 600 калорий. Доля насыщенных жиров, а также добавленного сахара не должна будет превышать 10%. На данный момент этим требованиям соответствует 28% комбинаций продуктов, входящих в Happy Meal, в 20 странах. Чтобы достичь отметки в 50%, McDonald’s собирается вводить новые предложения, изменять существующие меню и убирать лишнее. Первые шаги уже предприняты в Италии, Австралии и Франции.

В рамках «упрощения» ингредиентов компания откажется от ароматизаторов, искусственных красителей и сократит использование искусственных консервантов. Информация о пищевой ценности будет легко доступна на всех интернет-ресурсах и в мобильных приложениях McDonald’s, где есть возможность онлайн-заказа. Изменится и реклама, направленная на детей. Компания намерена использовать все возможности инновационного маркетинга, чтобы помочь в выборе полезных продуктов. Это касается упаковки, промоакций, продаж в киосках и с помощью приложений.

В США изменения будут вводиться ускоренными темпами. С июня 2018 года все существующие комбинации Happy Meal ограничат 600 калориями и приведут в соответствие с требованиями к доле насыщенных жиров и добавленного сахара. 78% меню будет соответствовать требованиям к содержанию соли. Как сообщает компания, чизбургер и шоколадное молоко будут включаться в набор только запросу покупателя.

Калорийность и содержание соли в картофеле фри снизятся вдвое, а сама порция уменьшится. В качестве наиболее подходящего напитка будет предлагаться бутилированная вода. В среднем это означает снижение калорийности американского Happy Meal на 20%, содержания сахара на 50%, насыщенных жиров – на 13%, соли – на 17%.

Расширение ждет и программу Happy Meal Readers, в рамках которой маленьким посетителям предлагается книга или игрушка. К 2019 году проект охватит 100 рынков.