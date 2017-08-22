Федеральный мобильный оператор Yota и агентство Instinct запускает новую рекламную кампанию «Понятный оператор». В 30-секундном ролике не происходит почти ничего, только постепенно меняется цвет экрана. Закадровый голос тем временем рассказывает о простоте выбора.
«В нашей новой рекламной кампании Yota позиционируется, как простой и понятный оператор. Чтобы стать нашим клиентом достаточно 30 секунд. Нужно лишь выбрать количество минут, гигабайт, подключить безлимитный интернет к любимым приложениям и заказать доставку SIM-карты», - рассказал о кампании директор по маркетингу Yota Виталий Урезченко.
Ролик снят в необычном формате. В течение 30 секунд экран постепенно заполняется другим цветом, пока закадровый голос рассказывает о преимуществах оператора.
«В новом ролике мы специально убрали все лишнее и оставили только суть, а видеоряд намекает на строку загрузки, которая как таймер отсчитывает время. А на баннерах мы просто отражаем часть текста, рассказывающего об основных преимуществах Yota», - добавляет Урезченко.
Кампания продлится до конца сентября, рекламные ролики выйдут на федеральных ТВ-каналах и в интернете. Билборды, постеры в метро и на сити-форматах будут размещены в 37 городах России.
Состав творческой группы
Yota (клиент)
Бренд-менеджер – Иван Смелянский
Instinct (креатив)
Коля Фабрика – Креативный директор
Андрей Морозов – Стратегический Директор
Елена Дернова – Арт-директор, моушн-дизайнер
Вадим Максимов – Копирайтер
Сандра Капчиц – Директор отдела по работе с клиентами
Дарья Сакс - Директор группы по работе с клиентами
Дарья Хвойко – Старший менеджер по работе с клиентами
Студия Экшен (продакшн)
Валентин Генералов - Senior CG Supervisor
Александр Лысак - CG Supervisor
Мария Шумейко- пост-продакшен
Оксана Гил – исполнительный продюсер
Эстетика Звука (продакшн)
Продюсер - Артём Рязанов
Саунд дизайн - Олег Степуро