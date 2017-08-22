Рекламный ролик разработала команда агентства Instinct

Федеральный мобильный оператор Yota и агентство Instinct запускает новую рекламную кампанию «Понятный оператор». В 30-секундном ролике не происходит почти ничего, только постепенно меняется цвет экрана. Закадровый голос тем временем рассказывает о простоте выбора.

«В нашей новой рекламной кампании Yota позиционируется, как простой и понятный оператор. Чтобы стать нашим клиентом достаточно 30 секунд. Нужно лишь выбрать количество минут, гигабайт, подключить безлимитный интернет к любимым приложениям и заказать доставку SIM-карты», - рассказал о кампании директор по маркетингу Yota Виталий Урезченко.

Ролик снят в необычном формате. В течение 30 секунд экран постепенно заполняется другим цветом, пока закадровый голос рассказывает о преимуществах оператора.

«В новом ролике мы специально убрали все лишнее и оставили только суть, а видеоряд намекает на строку загрузки, которая как таймер отсчитывает время. А на баннерах мы просто отражаем часть текста, рассказывающего об основных преимуществах Yota», - добавляет Урезченко.

Кампания продлится до конца сентября, рекламные ролики выйдут на федеральных ТВ-каналах и в интернете. Билборды, постеры в метро и на сити-форматах будут размещены в 37 городах России.

Состав творческой группы

Yota (клиент)

Бренд-менеджер – Иван Смелянский

Instinct (креатив)

Коля Фабрика – Креативный директор

Андрей Морозов – Стратегический Директор

Елена Дернова – Арт-директор, моушн-дизайнер

Вадим Максимов – Копирайтер

Сандра Капчиц – Директор отдела по работе с клиентами

Дарья Сакс - Директор группы по работе с клиентами

Дарья Хвойко – Старший менеджер по работе с клиентами

Студия Экшен (продакшн)

Валентин Генералов - Senior CG Supervisor

Александр Лысак - CG Supervisor

Мария Шумейко- пост-продакшен

Оксана Гил – исполнительный продюсер

Эстетика Звука (продакшн)

Продюсер - Артём Рязанов

Саунд дизайн - Олег Степуро