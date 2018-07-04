Пока в России маркировка обязательна лишь для крепких напитков и вина

Российских производителей пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи могут обязать уже в 2019 году маркировать свою продукцию, для этого им нужно будет иметь лицензии или войти в реестр производителей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на текст законопроекта, подготовленного Минфином.

Согласно документу, с 1 января 2019 года производителей обяжут маркировать свою продукцию федеральными специальными или акцизными (для импортных товаров) марками. Без этого продукция будет считаться находящейся в нелегальном обороте и подлежать изъятию. А для внесения в реестр производителям нужно будет предоставить регулятору набор документов, включающих, в частности, подтверждение наличия у организации производственных и складских помещений в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой составляет один год и более.

В законопроекте указана ориентировочная дата введения маркировки, в реальности она будет запущена не раньше середины 2019 года. Кроме того, законопроект пока еще в начальной стадии проработки, он будет дорабатываться с учетом дальнейших обсуждений с РАР и отраслью.

«К сентябрю организации, производящие пивоваренную продукцию, представят свои предложения по формату маркировки, который для них является наиболее предпочтительным. По мере определения формата маркировки уже будет приниматься решение о дате ее запуска», — уточнили в ведомстве.

Еще в апреле Минфин не поддерживал введение маркировки пива. Сейчас в пресс-службе министерства отметили, что необходимость ужесточения регулирования вызвана выявленными Росалкогольрегулированием (РАР) нарушениями в обороте пивоваренной продукции.

«В 2017 году лабораториями РАР проведены испытания 1033 образцов пивной продукции. Согласно результатам экспертиз, установлено несоответствие требованиям госстандартов 997 образцов», — пояснили в Минфине.

Производители напитков не понимают мотивов и целей внедрения маркировки в отрасли. «Подделки в пиве отсутствуют ввиду сложности производства продукта. Таким образом, дополнительная значительная нагрузка не только на производителей, но и на других участников оборота является чрезмерной и вызывает огромные опасения», — рассказал директор по корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев.

Установка оборудования для нанесения маркировки для одной линии обойдется примерно в $ 1 млн, а таких линий на крупном заводе минимум десять, подсчитали в компании. «С учетом того, что пивоваренный бизнес низкомаржинален, такие затраты являются внушительными даже для крупного бизнеса, а для малого и среднего они могут оказаться просто непосильными», — обеспокоен Дурдыев.

Напомним, сейчас в России маркировка в алкоголе обязательна лишь для крепких напитков и вина.