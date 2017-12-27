Ведомство предложило ограничить объем привлечения средств через ICO одним миллиардом рублей

Минфин расписал правила размещения токенов в России, согласно которому в ходе ICO нельзя будет привлекать более 1 миллиарда рублей. Также планируется существенно ограничить вложения в токены неквалифицированных инвесторов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на проект закона «О цифровых финансовых активах».

Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев: «Мы исходили из того, что 1 млрд руб. можно привлечь через ICO, и не больше чем 50 тыс. руб. в одни руки, если это неквалифицированный инвестор». Для квалифицированных инвесторов ограничений вводить не планируется. Эти нормы содержатся в проекте закона «О цифровых финансовых активах», который разрабатывали Минфин и ЦБ.

Кроме того, в документе устанавливаются нормы по регулированию качества проектов, выходящих на ICO: все вопросы контроля качества планируется регулировать через механизм раскрытия информации. Банк России будет следить за исполнением норм закона.

Несмотря на общую либеральную направленность законопроекта, операции с «суррогатными валютами», к которым Минфин относит и биткойн, им регулироваться не будут, для этого предусмотрен отдельный закон. Планируется записать административную и даже уголовную ответственность за «изготовление криптовалюты специально для расчетов».

Эксперты уже дискутируют о том, укладывается ли планка в миллиард в среднюю цифру по привлечению или же она ограничит приход потенциальных инвесторов. Также неясно, по какому курсу проводить расчет, так как стоимость криптовалют волатильна.