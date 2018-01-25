Закон определяет терминологию и особенности оборота цифровых финансовых активов

Министерство финансов России опубликовало законопроект «О цифровых финансовых активах», в котором даны определения ряда ключевых терминов из этой сферы.

Законопроектом урегулированы вопросы, связанные с публичным привлечением денежных средств и криптовалют путем размещения токенов (ICO) по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг, а также определены особенности оборота цифровых финансовых активов. Использование криптовалют на территории России в качестве средства платежа не предполагается.

Понятие «криптовалюта» определяется как «вид цифрового финансового актива, создаваемый и учитываемый в распределенном реестре цифровых транзакций участниками этого реестра в соответствии с правилами ведения реестра цифровых транзакций».

Сам термин «цифровой финансовый актив» получил определение «имущества в электронной форме, созданное с использованием шифровальных (криптографических) средств». Помимо криптовалюты к цифровым финансовым активам относится также токен – актив, который выпускается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем с целью привлечения финансирования и учитывается в реестре цифровых записей.

Права собственности на данное имущество удостоверяются путем внесения цифровых записей в реестр цифровых транзакций.

Согласно законопроекту, обмен токенов на другую криптовалюту или рубли может происходить только через специальных операторов. Стать им может только зарегистрированное в России юридическое лицо, соблюдающее федеральные законы «О рынке ценных бумаг» или «Об организованных торгах».

«Предлагаемое законопроектом законодательное закрепление определения криптовалюты, являющейся имуществом в электронной форме, а также устанавливаемый законопроектом особый порядок совершения на территории Российской Федерации сделок с криптовалютой только через операторов обмена цифровых финансовых активов, соответствующих специальным требованиям, позволит существенно снизить риски мошенничества, а также будет способствовать созданию прозрачного налогового режима для операций с криптовалютами, что приведет к увеличению налоговых поступлений в бюджет РФ», – говорится в сообщении министерства.

Майнинг криптовалют определен в законопроекте как предпринимательская деятельность, направленная на создание криптовалюты с целью получения вознаграждения в виде криптовалюты.

Напомним, поручение создать закон о криптовалютах дал президент Владимир Путин. Закон должен содержать терминологию и определения, исходя из обязательности рубля в качестве единственного законного платёжного средства в РФ.