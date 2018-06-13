По мнению ведомства, запрет спровоцирует рост цен и поспособствует смещению спроса в сторону крепкого алкоголя

Министерство финансов выступило против запрета на производство и оборот алкоголя в пластиковой таре объемом свыше 0,5 литров. Такой закон «ударит» по малым и средним предприятиям, потребовав дополнительных затрат на переоборудование производств, сообщают «Известия».

Ранее депутаты «Единой России» совместно с членами Совета Федерации подготовили законопроект, который предусматривает запрет на продажу пива в пластиковой таре свыше 1 литра к 2019 году, а в таре свыше 0,5 литра — к 2020 году. По мнению авторов инициативы, ценовая доступность пива и его большой литраж способствует алкоголизации населения и его дальнейшему переходу на более крепкие напитки.

Однако в Министерстве финансов законопроект оценили негативно. В ведомстве отметили, что в пояснительной записке к документу депутаты не смогли показать прямую связь между литражом и алкоголизацией населения. Кроме того, ранее уже был введён запрет на производство и продажу спиртного в пластиковых бутылках свыше 1,5 литра, что привело затратам на переоборудование производств для компаний. Ещё один похожий запрет может поспособствовать закрытию малых и средних предприятий.

Кроме того, данный законопроект приведёт к увеличению цены на пиво, что как раз и будет способствовать переходу населения на более доступный крепкий алкоголь и контрафактную продукцию.

Участники рынка подтвердили опасения Минфина. Представитель пивоваренной компании AB InBev Efes отметил, что в настоящий момент доля ПЭТ составляет около 40% пивного рынка. По его словам, если законопроект депутатов, запрещающий полимерную потребительскую тару свыше 0,5 л, будет принят, это будет равносильно практически полному запрету.

«В пересчете на акцизы потери бюджета могут составить около 30 млрд рублей, не говоря уже о доле, которая будет перераспределена в пользу нелегального и крепкого алкоголя», — добавил он.