Ранее Минздрав также не одобрил законопроект Минпромторга

Обновленная версия законопроекта Минпромторга, разрешающая продажу безрецептурных лекарств в продуктовых магазинах без соответствующей лицензии, не нашла поддержки в органах власти. Законопроект вызвал негативную реакцию Минздрава, Минэкономики и Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сообщает «Коммерсант».

В ФАС не согласны разрешить продажу лекарств в магазинах без лицензии, так как это создаст дискриминационные условия для аптечных сетей. А в Минэкономики опасаются, что принятие законопроекта в таком виде приведет к росту контрафактной продукции. Министерство предложило ввести требования к площади магазинов, а также к среднесписочной численности персонала, полагая, что это поможет снизить дополнительную нагрузку на контролирующие органы.

Ранее министр здравоохранения Р Ф Вероника Скворцова заявила, что со стороны Минздрава согласование законопроекта также невозможно. Документ создаст неравные условия для аптечных организаций, для которых получение лицензии на осуществление фармдеятельности является обязательным требованием. Лицензия гарантирует наличие в магазинах специалистов, которые могут дать профессиональные объяснения при отпуске лекарств, что поможет предотвратить ущерб здоровью покупателей. Минздрав не согласен и с выводом Минпромторга о том, что законопроект не потребует дополнительных расходов федерального бюджета. Средства понадобятся для увеличения численности сотрудников Росздравнадзора, контролирующего обращение лекарств. Чиновники Минздрава сомневаются, что в торговых залах магазинов будут своевременно убирать препараты с истекшим сроком годности.

У Минздрава нашлись замечания и к составленному Минпромторгом перечню из 34 групп безрецептурных препаратов, продажу которых предполагается разрешить в магазинах: например, сердечные средства, лекарства от аллергии, ушные капли и капли от насморка и др. В министерстве отметили, что некоторые препараты из представленного списка отпускаются как с рецептом, так и без него. Подытожил Минздрав свой ответ тем, что разработка законопроекта не требуется вообще.

Напомним, законопроект был разработан Минпромторгом в конце 2017 года по поручению правительства РФ. Первоначальная версия документа предлагала наделить ритейлеров правом продавать безрецептурные препараты при наличии лицензии, которую можно было бы получить на юридическое лицо независимо от количества точек. Но законопроект вызвал недовольство со стороны ряда ведомств, а также представителей аптечных организаций, которые должны оформлять лицензию на каждую точку.

Минпромторг доработал документ и предложил разрешить продуктовому ритейлу продавать лекарства вообще без лицензии. Теперь министерство планирует представить проект в Минэкономики России на заключение об оценке регулирующего воздействия.