Депутат внес законопроект о регулировании социальных медиа в России



Виталий Милонов. Фото РИА Новости

Депутат Госдумы Виталий Милонов подготовил проект закона «О правовом регулировании деятельности социальных сетей». В документе прописаны основные термины и требования к соцсетям. Так, парламентарий предлагает зачистить соцсети от пропаганды национальной и социальной нетерпимости, употребления алкогольной продукции и табачных изделий, социального и религиозного неравенства, нетрадиционных сексуальных отношений, насилия, жестокости, наркомании, токсикомании, антиобщественного поведения, нецензурной брани, а также порнографии. Однако, если пользователь явно осуждает эти пороки, то он не нарушит закон.

Пользователям запретят использовать соцсети для совершения уголовно наказуемых деяний, для разглашения гостайны, для публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, оправдания терроризма и распространения других экстремистских материалов. Кроме того, в законопроекте подчеркивается важность сотрудничества государства с владельцами социальных сетей.

Милонов предлагает регистрировать пользователей только при предъявлении документа, удостоверяющего личность, в электронной форме. С его помощью владелец сможет установить фамилию, имя, отчество и возраст физлица. Регистрацию под псевдонимом запретят, как и наличие нескольких аккаунтов.

Впрочем, этим список запретов не ограничивается. Согласно законопроекту, распространяемый контент не должен причинять вред здоровью и развитию детей. Пользователям запретят делиться скриншотами переписки с другими людьми без их предварительного согласия, а также размещать изображения и аудиовизуальные произведения, на которых изображены другие пользователи или третьи лица, без их согласия. Не смогут они организовывать несанкционированные собрания, митинги, демонстрации, шествия или пикетирования. Сотрудникам бюджетных учреждений запретят пользоваться соцсетями в рабочее время, а госслужащим — в служебное время.

Одновременно Милонов решил ограничить рекламу в социальных сетях. Его законопроект запрещает рекламировать услуги оккультно-магического характера и народной медицины, курительные смеси, БАДы и пищевые добавки. Нарушителям будет грозить штраф в размере 100–500 тысяч рублей.