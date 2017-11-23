Новый проект позиционируется как либеральный, не преследующий политических целей



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Михаил Ходорковский, бывший хозяин ЮКОСа, запустил собственное онлайн-издание. При поддержке «Открытых медиа» были созданы паблики в соцсетях «Инфометр», OpenEconomy, Culttriger и WTFuture, сообщает РБК.

С 27 ноября они будут объединены на сайте openmedia.io. Ресурс зарегистрирован как онлайн-СМИ в Эстонии, на юрлицо Open press OÜ. Страну для регистрации выбрал сам Ходорковский, он объяснил это тем, что в Эстонии «удобный онлайн-интерфейс для управления компанией без существенных затрат на администрирование».

Новое онлайн-СМИ позиционирует себя как либеральное, без политических целей. Все четыре проекта имеют разную тематику. «Инфометр» — это политика и общество, OpenEconomy — экономика, Culttriger — культура, WTFuture — наука, технологии, будущее.

Новый проект ставит задачу удвоить количество пользователей к сентябрю 2018 года. Сделать это планируется за счет появления собственного контента, в том числе расследований. «До сих пор «Открытые медиа» работали как новостной агрегатор. Сейчас мы создаем редакцию спецкоров», — пояснила главный редактор «Открытых медиа» Юлия Ярош.