Depositphotos
Министерства иностранных дел России создаст на своем официальном сайте новый раздел, в котором будет публиковать новости зарубежных СМИ, несоответствующи
В качестве примера Захарова привела несколько последних случаев информационных вбросов. Один из них – новость о том, что Москва выразила готовность сделать подарок президенту США и выдать бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена. По словам официального представителя российского МИДа, никто не обращался к Москве за подтверждением или опровержением подобной информации до публикации.
Это и многие другие сообщения не соответствуют действительности
От фейковых новостей устали не только в России. Так, за рубежом социальные сети Facebook, Twitter, а также еще 30 крупных СМИ объединились для борьбы с сообщениями, несоответствующи