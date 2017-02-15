Министерство создаст на своем сайте раздел для публикации сообщений иностранных СМИ, не соответствующих действительности



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Министерства иностранных дел России создаст на своем официальном сайте новый раздел, в котором будет публиковать новости зарубежных СМИ, несоответствующи е действительности , заявления официальных лиц других стран, а также их разоблачения, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление официального представителя МИДа России Марии Захаровой.

В качестве примера Захарова привела несколько последних случаев информационных вбросов. Один из них – новость о том, что Москва выразила готовность сделать подарок президенту США и выдать бывшего сотрудника АНБ Эдварда Сноудена. По словам официального представителя российского МИДа, никто не обращался к Москве за подтверждением или опровержением подобной информации до публикации.

Это и многие другие сообщения не соответствуют действительности . В связи с этим министерством было принято решение о создании специального раздела на своем сайте, чтобы разоблачать СМИ, которые публикуют непроверенную либо неверную информацию, подытожила Мария Захарова.

От фейковых новостей устали не только в России. Так, за рубежом социальные сети Facebook, Twitter, а также еще 30 крупных СМИ объединились для борьбы с сообщениями, несоответствующи ми действительности . В рамках проекта партнеры должны содействовать фильтрации недостоверной информации, а также обучать пользователей новостной грамотности.