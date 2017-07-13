Seeing AI расскажет людям с нарушением зрения о происходящем вокруг



Screenshot

Корпорация Microsoft выпустила мобильное приложение Seeing AI, которое призвано помочь слепым или слабовидящим людям в повседневной жизни. С помощью технологий компьютерного зрения оно описывает объекты вокруг пользователя.

Приложение работает на базе нейросетей: когда пользователь наводит камеру телефона на объект, система распознает его и рассказывает, что происходит вокруг. Если это какой-то продукт, устройство распознает штрихкод, и расскажет информацию о нём, если это человек, то устройство определит пол, возраст и примерно опишет внешность.

Пользователь также может фотографировать друзей, эти данные сохранятся, и в следующий раз Seeing AI назовёт их по имени. С помощью приложения можно сканировать документы и определять номинал купюр, а телефон подскажет, как лучше выровнять кадр, чтобы в него попал весь текст или предмет.

Большинство основных функций приложение выполняет на смартфоне, что позволяет повысить скорость распознавания объектов, а также использовать сервис при отсутствии сети. Интернет нужен только для экспериментальных функций — таких, как распознавание рукописного текста.

Прототип Seeing AI был впервые продемонстрирован ещё в марте прошлого года на конференции Build, теперь программа доступна для бесплатного скачивания в магазине App Store, пока риложение работает только на iOS.