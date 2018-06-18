Партнёрами проекта выступили АДВ, Microsoft и NVIDIA

МГИМО совместно с рекламной группой АДВ, компаниями Microsoft и NVIDIA запустил магистерскую программу «Искусственный интеллект» для подготовки специалистов в области практического применения технологий искусственного интеллекта в бизнесе.

Магистратура объединяет фундаментальные знания профессоров российских ВУЗов, практические навыки ведущих специалистов индустрии и международный опыт зарубежных лекторов. На курс приглашены топ менеджеры и эксперты крупнейших компаний в сфере интернет-технологий и маркетинга. Среди менторов и спикеров магистратуры: основатель и президент рекламной группы АДВ Дмитрий Коробков, главный операционный директор Microsoft Россия Павел Ершов, старший менеджер по продажам профессиональных решений в NVIDIA Россия Антон Джораев и многие другие.

Обучение длится два года и состоит из обязательных и рекомендованных курсов: «Теория систем и системный анализ», «Маркетинг ИТ-технологий и искусственный интеллект», «Глобальная цифровая экономика», «Методы и средства защиты информации» и прочих, а также курсов по выбору: «Нейромаркетинг», «Основы венчурного финансирования», «Ведение переговоров» и др.

Студенты научатся внедрять решения на основе AI-технологий на международных рынках, разрабатывать ИТ-архитектуру предприятий, узнают, как на практике применять аналитику баз данных, а также изучат успешные бизнес-кейсы технологических компаний.

«Магистратура создается на основе тех знаний и практик, которыми обладает реальный коммуникационный бизнес в России. Более чем двадцатилетний опыт и технологические наработки АДВ последних лет станут основой учебного процесса, аналогов которому в стране нет. Задача магистратуры — развить у студентов технологические компетенции, которые позволят повышать эффективность бизнеса через внедрение передовых решений в маркетинге. Являясь партнером международных рекламных холдингов, АДВ встроена в глобальные информационные потоки, а значит, способна сформировать актуальную образовательную среду», — отметил президент группы АДВ Дмитрий Коробков.

«В эпоху цифровой экономики надо осваивать не просто ее азы, но и знать тренды ее развития, использовать „цифру“ в своей профессиональной деятельности, в том числе для получения и анализа информации. Новая магистерская программа МГИМО поможет выработать и общие компетенции, необходимые для лучшего и более нишевые — непосредственно для создания востребованного продукта в сфере понимания международного рынка в эпоху цифровизации, искусственного интеллекта», — отметил ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

«Небывалый прогресс в области искусственного интеллекта радикальным образом изменит все, что нас окружает, включая взгляд на бизнес-процессы. Доступ к передовым технологиям и вычислительным возможностям, без которых невозможна работа с ИИ, позволит даже начинающим компаниям совершать прорывы в самых разных отраслях экономики: ритейле, финансах, здравоохранении, транспорте и не только», — отмечает Антон Джораев, старший менеджер по продажам профессиональных решений в NVIDIA Россия.

«Одна из задач Microsoft это дать возможность сегодняшним студентам создавать мир будущего. В этом мире будут преобладать облачные технологии и умные устройства. Важно уже сейчас готовится к тому, что изменятся требования к профессиям, знаниям и навыкам. Обладая уникальным наработанным опытом в области искусственного интеллекта, мы с огромным удовольствием присоединяемся к новой магистерской программе, отражающей реалии современного образования в условиях цифровой трансформации», — говорит Павел Ершов, главный операционный директор Microsoft Россия.

Набор в магистратуру открыт до конца июля. Заявку на поступление можно подать через официальный сайт магистратуры. Прием будет осуществляться по результатам двух этапов. От кандидата потребуется мотивационное эссе, а также портфолио, отражающее его навыки в исследовательской и практической работе. Второй этап приема — интервью с куратором программы, по итогам которого будет принято решение о зачислении на курс.