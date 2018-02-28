Заявки принимаются до 20 марта

Если у вас есть успешные реализованные проекты по комплексному и локальному декорированию пространств, дизайну элементов оформления, то торопитесь до 20 марта подать заявку на Международный конкурс праздничного, событийного и средового дизайна, чтобы продемонстрировать свои работы компетентному жюри и широкой аудитории специалистов — посетителям выставки «ДИЗАЙН И РЕКЛАМА NEXT».

Цель мероприятия — объединить и продемонстрировать возможности рынка, последние тренды и инновации, наиболее успешные решения в сфере праздничного, событийного и средового дизайна.

Мы приглашаем вас принять участие в следующих номинациях:

— «Праздничный дизайн». Комплексное решение

Категория: Оформление городов, улиц, общественных пространств

Категория: Оформление Т Ц и ТРЦ, объектов розничной торговли

и ТРЦ, объектов розничной торговли Категория: Оформление общественных зданий

Категория: Оформление частных владений

— «Праздничный дизайн». Объект

Категория: Отдельно стоящие объекты и персонажи

«Событийный дизайн»

Категория: Оформление мероприятия в городском пространстве

Категория: Оформление площадки мероприятия

— «Средовой дизайн»

Категория: Арт-объекты, инсталляции; Категория: Нестандартные рекламные установки и конструкции

— «Мультимедийное шоу»

Категория: Городское мероприятие

Категория: Продвижение бренда

В конкурсе могут принимать участие администрации парков, ТЦ и ТРЦ, объекты розничной торговли (сетевые и несетевые магазины), дизайн-студии, архитектурные бюро, дизайнеры и архитекторы, производственные компании, коммуникационные, рекламные и event-агентства, управляющие компании общественными зданиями и пространствами, организаторы мероприятий* (для номинации Событийный дизайн). От одного участника или команды может быть подано неограниченное количество заявок.

Более подробно о конкурсе и условиях участия в презентации проекта. Спешите подать заявку на участие в конкурсе до 20 марта. По вопросам участия обращайтесь: dr@expopark.ru, 8 (495) 657 9922 (доб. 103)