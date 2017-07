Райский сад, королевский бал и театральное шествие – все это на юбилейном фестивале MSND15 июля

Уже через неделю, 15 июля, состоится долгожданное празднование юбилея международного фестиваля Midsummer Night’s Dream (MSND). Ровно на одну ночь благодаря организаторам, команде Rise Entertainment – режиссёру Жу Монтвилайте и продюсеру Владимиру Месхи, гости забудут про дождливое, холодное лето, погрузившись в сказочную атмосферу волшебного сада, раскинувшегося на территории усадьбы Лермонтовых-Столыпиных «Середниково».

Возвращение в «Райский сад»

В живописном пространстве, оформленном художником по декору Романом Ковалишиным и командой, можно будет встретить загадочных зверей и птиц, отыскать потайные комнаты и уединенные беседки, покататься на крылатых качелях, поваляться в настоящих стогах сена, полюбоваться нежными живыми цветами и потеряться в зачарованном лесу. За главными воротами взорам вновь прибывших предстанет сюрреалистичная поляна с волшебными цветами, созданная для бренда Bacardi, воплощающая идею о соединении мира растений и животных. Причудливые очертания бутонов напомнят крылья летучих мышей, словно сошедших с полотен Иеронима Босха, где творилось райское безумие, называемое новой экосистемой.

С 6 часов вечера для гостей начнет работать Beauty Field – поляна перед воротами усадьбы, на которой расположатся мастера перевоплощения. Профессиональные визажисты косметического бренда M.A.C дополнят наряды гостей ярким макияжем, вроде замысловатых стрелок и искрящихся страз, которые изысканно очертят линии глаз, превратив их в прекрасных жителей райского сада.

Бренд Organic Colour Systems будет украшать прически полевыми растениями и райскими цветами, достойными самой Афродиты. Для мужчин впервые в рамках MSND-2017 заработает барбер-шоп «Тут стригут», где мастера украсят бороды блестками и другими элементами декора. Завершить созданные образы сможет окутывающая дымка ароматов Rouge Bunny Rouge, которую не откажется примерить на себя любой присутствующий. Те, кто предпочтет более тихое место, смогут обратить внимание на уникальную lounge-зону на границе с лесом – от клиники райской красоты Telo’s Beauty, где под куполом их лемурийской телос-сферы гостей будут ждать воздушные relax вибрации.

Атмосфера королевского бала

Ворота усадьбы откроются в 19:00. Гостей встретит роскошный бар Bacardi – гигантская клетка с ловкими акробатами в роли летучих мышей и бармены, предлагающие попробовать коктейль вечера Mojito и увидеть многочисленные театральные номера.

Встречать гостей выйдет музыкант Юргес с импровизированным интерактивным перформансом: он одарит комплиментами наиболее выдающиеся образы прибывающих гостей и создаст атмосферу королевского бала. Во дворе тем временем расположится современный симфонический оркестр New Ideas Chamber Orchestra, встречающий участников фестиваля переосмысленными версиями известных классических композиций. На балконе Mansion of Dreams гости увидят таинственных обитателей усадьбы – перформанс Garden of Paradise от художницы Венеры Казаровой. Окунувшись в сказку, гости двинутся дальше, исследуя шаг за шагом пространство сада.

В 22:00 начнется торжественное театрализованное шествие к лесному озеру – парад-алле, где каждый сможет показать свои костюмы во всем их великолепии. Процессия увлечет всех участников фестиваля в зачарованный лес, где они смогут насладиться долгожданным шоу на берегу озера, подготовленным художницей Марго Трушиной, командой Sila Sveta и режиссером Жу Монтвилайте. Что предстанет перед гостями, организаторы держат в секрете, но известно, что обитателей райского сада ждут настоящие чудеса: на лесном озере появится искрящийся водопад, вокруг которого соберутся фантастические создания невиданной красоты, и гости станут непосредственными участниками мультимедийного перформанса по мотивам легенды о сотворении мира, который будет разворачиваться в течение волшебной ночи вокруг мистического озера.

В 22:30 на сцену у озера выйдут главные хедлайнеры – известная во всем мире французcкая группа Air, чьи электронные биты начнут раскачивать один из трех танцполов фестиваля до полуночи. Их сменит австралиец Tosca, занявший нишу в жанре downtenpo, после которого выступят звездный Dj дуэт Bedouin из Нью-Йорка, ветеран технохаус-сцены Zahar Z, DJ Viken Arman, балансирующий на грани электронной музыки и древних музыкальных мотивов, а также другие музыканты.

Для тех, кто захочет утолить голод, всю ночь будет открыт чайный домик от «Гельман-кейтринг» под руководством известного ресторатора и шеф-повара Марка Гельмана, создателя кашерного ресторана «Тель-Авив». Он представит специальное меню райской кухни в виде трех направлений – азиатское, вегетарианское и Ближнего Востока.

В этом году фестиваль примет участие в благотворительной акции в поддержку Большого белокаменного моста в «Середниково», являющегося неотъемлемым элементом архитектурного ансамбля усадьбы Лермонтовых-Столыпиных. Уникальность моста – в его неповторимости: это единственный сохранившийся белокаменный мост в Подмосковье, остро нуждающийся в реставрации. Художница Марго Трушина создаст site-specific арт-инсталляцию из хрупкого неона в пространстве мостика, чтобы привлечь внимание гостей и поддержать благотворительную инициативу по сбору средств для реставрации архитектурного памятника. По словам режиссера Жу Монтвилайте, десятилетие MSND – это большое событие в жизни любого фестиваля. «Это всегда какая-то трансформация, изменение, когда надо подумать над тем, что же дальше. Мы пока точно не знаем, когда в следующий раз пройдет очередной MSND. Возможно, фестиваль примет формат биеннале или триеннале, но и точно станет еще более долгожданным событием в жизни наших дриммеров», – поделилась Жу Монтвилайте.

Dress code

Вход на мероприятие без костюма невозможен. Обязательным условием дресс-кода станет перевоплощение в фантазийные образы райского сада. Возможно составить костюм первородного существа или растения, населявшего землю в эпоху Эдема, вдохновиться старинными обрядами и первозданными силами, таящимися в познании радости цветения и изобилия и предстать в образе короля или королевы. Всегда приветствуется новое прочтение образов произведения Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь». Более привычные для участников MSND варианты включают в себя костюмы из струящихся, воздушных тканей, льющиеся прозрачные драпировки с декором из цветов и плодов, использование в качестве дополнительных элементов крыльев, накидок. Только продуманные до мелочей образы смогут открыть для гостей заветные двери райского сада.