Компании пытаются удержать клиентов за счет акций и низких цен

Крупные ритейлеры стараются стимулировать активность российских покупателей, добавляя в свой ассортимент товары с более доступными ценами. В результате доля одежды из нижнего ценового сегмента достигла 65%, тогда как до начала кризиса на нее приходилось чуть более половины рынка, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование Fashion Consulting Group (FCG).

По данным FCG, в 2014—2015 годы глобальные бренды типа H&M и Mango стремились сохранить позиции с выгодной ценой, в то время как российские повышали цены на свою продукцию. В 2016 году темпы роста цен международных и российских брендов выровнялись. В 2017—2018 годах ритейлеры стали вновь использовать две противоположные стратегии: иностранцы захватывают рынок, вводя новые дешевые товары и понижая цены до 30%, россияне — увеличивают цены на 10−15% вслед за инфляцией. Например, значительное снижение нижней ценовой границы показали Zara, Stradivarius, Marks & Spencer и российская Zarina.

После обвала рубля в 2014 году нижний ценовой сегмент рынка одежды, обуви и аксессуаров рос за счет сокращения среднего, пишет FCG. Так, за 2014−2017 годы его доля выросла с 51% до 65%, что соответствует обороту в 1,54 трлн руб. Теперь на среднеценовой сегмент приходится 25%, доля люксовых товаров осталась неизменной — 10%.

По заявлению участников рынка, в начале летнего сезона многие ритейлеры столкнулись со снижением трафика LfL (Like for Like) на 6−10%, поэтому они были вынуждены искать новые способы, чтобы сохранить обороты прошлого года. Сегодня на рынке доминируют две основные стратегии: работа на акциях и скидках и так называемый захват рынка. При этом, если российские компании активно работают со скидками, не меняя при этом ассортиментной стратегии, то иностранные сетевые игроки придерживаются стратегии захвата рынка. Такая стратегия предполагает изменение ассортиментной политики, при которой увеличивается доля базовых товаров, вводятся новые беспрецедентно дешевые позиции, а доля более дорогих наименований уменьшается.