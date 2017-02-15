Оргкомитет фестиваля Red Apple завершает акцию #redapplewithlove





Вчера в Москву прилетели члены международного жюри Red Apple, а уже сегодня они на крыше Rooftop University оценивают работы, вошедшие в лонг-лист фестиваля. Rooftop University — кросс-культурная площадка агентства DEPARTÁMENT, ставшая главным местом силы и вдохновения для креативной индустрии Москвы.

Совсем скоро станут известны результаты голосования, а пока – небольшое видеопривествие от международных гостей.

Сегодня станут известны обладатели двух билетов на фестиваль, но у вас ещё есть шанс принять участие в акции #redapplewithlove, которая призвана вдохновить каждого признаться в самых светлых чувствах к дорогим и любимым!

Признавайтесь в любви и до встречи на Red Apple Festival!