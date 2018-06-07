Отмечая своё 130-летие, Дом METAXA запускает глобальную бренд-кампанию для круглосуточных гедонистов и настоящих исследователей

Чтобы передать исследовательский запал бренда и отметить 130-летний юбилей, METAXA совместно с бельгийским креативным агентством Satisfaction разработали интегрированную рекламную кампанию «Don't Drink It, Explore It», которая запустится летом 2018 года на всех рынках присутствия бренда.

Герои кампании под название — 3 выдающихся личности, первооткрыватели и неутомимые искатели приключений, разделяющие видение бренда METAXA и его исследовательский пыл.

51-летний южноафриканский авантюрист Майк Хорн, четырежды занесённый в Книгу рекордов Гиннесса за свои экспедиции на грани жизни и смерти. 35-летний французский фридайвер и человек-амфибия Гийом Нери и 25-летняя британская путешественница-экстремал Лаура Бингам. Каждый из них по-своему исследует границы возможного.





Виртуозный миксолог Василис Киритсис, основатель легендарного афинского бара The Clumsies (6-е место в списке лучших баров мира), изготовил для каждого из трёх исследователей авторский коктейль на основе неординарного греческого напитка. Каждый коктейль в полной мере отражает характер и область занятий героя. Например, напиток пересекшего Антарктику на лыжах Майка Хорна украшает ледяной шар, а цвет коктейля ныряльщика Гийома Нери темнеет ближе ко дну, как толща океанской воды.

Самый красивый способ исследовать Грецию — ходить под парусами. В рамках кампании «Don't Drink It, Explore It» интернациональная команда из 5 именитых барменов отправится в регату по греческим Кикладам на моторно-парусной яхте, делая остановки в островных гаванях и уединённых бухтах.

К запуску рекламной кампании обновился сайт metaxa.com, и уже работает его русскоязычная версия.