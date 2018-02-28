В рамках кампании будет разыграно около 3000 билетов

За 100 дней до Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 официальный банк мундиаля «Альфа-Банк» запускает масштабную национальную промокампанию. В рамках акции состоится розыгрыш 5000 сувениров с символикой предстоящего турнира и 3000 билетов на матчи ЧМ-2018.

Официальным рекламным лицом промокампании стал лучший футболист мира Лионель Месси — капитан сборной Аргентины и ФК «Барселона».

Предполагается, что кампания будет иметь большой успех среди футбольных болельщиков, ведь билетов на матчи турнира почти не осталось.

Соглашение с Месси заключено в рамках активации спонсорского контракта Альфа-Банка с FIFA и предполагает использование имиджа футболиста во всех медиа каналах. Рекламные ролики с участием Месси, съемки которых проходили в Барселоне, выйдут на экраны российских федеральных телеканалов в марте 2018 года.

«Мы практически не рассматривали другие кандидатуры на роль главного рекламного лица нашей национальной кампании и обратились бы к ним, только если бы переговоры с аргентинцем не увенчались успехом. Договориться с великим игроком удалось достаточно быстро, переговоры не заняли много времени. Месси — футболист номер один в мире, а „Альфа-Банк“ — частный банк номер один в России и первый локальный спонсор ЧМ FIFA в России с титулом „официальный банк ЧМ FIFA 2018“. Поэтому выбор был очевиден. Лео — идеальная звезда мирового футбола. Для нас также важно, что и за пределами футбольного поля Месси — пример для подражания миллионов, кумир молодежи», — объяснил выбор главного рекламного лица промокампании Председатель Правления «Альфа-Банка» А. Б. Соколов .

Национальная промокампания «Альфа-Банка» стартует в конце февраля и продлится до 1 июня. Участие в акции могут принять как текущие, так и новые клиенты Альфа-Банка — физические и юридические лица. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте fifa.alfabank.ru и выполнить одно из условий акции. Для физических лиц — совершить покупки на 15 000 руб. в месяц, открыть депозит или накопительный счет от 100 000 руб., либо оформить кредит от 200 000 руб. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — поддерживать оборот по эквайрингу более 3,5 млн рублей в течение двух недель, либо совершить покупки на сумму более 100 000 руб. в месяц.