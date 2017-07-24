Мессенджеры для бизнеса: WhatsApp против Viber
WhatsApp расширяет бизнес-команду, а Viber предлагает инструментарий для продвижения товаров и услуг
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Списки вакансий WhatsApp указывают на движение мессенджера по пути монетизации. Компания ищет продакт-менеджера, менеджера по маркетингу и т.п., сообщает Recode.
Facebook-соучредитель и главный исполнительный директор Марк Цукерберг в мае заявлял, что монетизация приложения для обмена сообщениями WhatsApp - дело не первой важности, но, похоже, ситуация изменилась за последние пару месяцев, пишет Adweek.
В списке вакансий компании профессии, приносящие доход: «WhatsApp ищет исключительного человека для разработки продукта для наших планов по монетизации».
Ранее сообщалось, что другой мессенджер Viber откроет представительство в России. Мы получили комментарии на тему, чем компания планирует заинтересовать российский рекламный рынок от главы департамента по продажам Viber в России и странах СНГ, Кирилла Воробьева:
«Viber располагает довольно широким инструментарием для продвижения абсолютно различных товаров и услуг. Мессенджер предлагает различные форматы рекламы: показ изображений с текстом после звонков между пользователями, размещение фото или видео-банеров в десктоп-версии, а также разработка брендированных стикерпаков. Совместные проекты по дизайну и выпуску эксклюзивных стикерпаков уже были осуществлены с Coca-Cola, L’Oreal, Disney, PepsiCo и другими мировыми брендами. Также недавно были запущены новые форматы: кликабельные стикеры, которые могут вести на сайт рекламодателя или страницу с необходимой информацией, а также аудиостикеры».
"Чтобы использовать Viber для продвижения товаров и услуг, в мессенджере можно завести собственные паблик-аккаунты с широкими возможностями. Подобные интеграции позволяют брендам быть ближе к клиентам и общаться с ними на одном языке, предлагая при этом свои услуги. Благодаря простому интерфейсу паблик аккаунта пользователи могут, не выходя из приложения, выполнять рутинные операции: переход на сайт, бронирование столика, подписка на сервис, загрузка приложения или совершение покупок в интегрированном онлайн-магазине».