WhatsApp расширяет бизнес-команду, а Viber предлагает инструментарий для продвижения товаров и услуг



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Списки вакансий WhatsApp указывают на движение мессенджера по пути монетизации. Компания ищет продакт-менеджера, менеджера по маркетингу и т.п., сообщает Recode.

Facebook-соучредитель и главный исполнительный директор Марк Цукерберг в мае заявлял, что монетизация приложения для обмена сообщениями WhatsApp - дело не первой важности, но, похоже, ситуация изменилась за последние пару месяцев, пишет Adweek.

В списке вакансий компании профессии, приносящие доход: «WhatsApp ищет исключительного человека для разработки продукта для наших планов по монетизации».

Ранее сообщалось, что другой мессенджер Viber откроет представительство в России. Мы получили комментарии на тему, чем компания планирует заинтересовать российский рекламный рынок от главы департамента по продажам Viber в России и странах СНГ, Кирилла Воробьева:

«Viber располагает довольно широким инструментарием для продвижения абсолютно различных товаров и услуг. Мессенджер предлагает различные форматы рекламы: показ изображений с текстом после звонков между пользователями, размещение фото или видео-банеров в десктоп-версии, а также разработка брендированных стикерпаков. Совместные проекты по дизайну и выпуску эксклюзивных стикерпаков уже были осуществлены с Coca-Cola, L’Oreal, Disney, PepsiCo и другими мировыми брендами. Также недавно были запущены новые форматы: кликабельные стикеры, которые могут вести на сайт рекламодателя или страницу с необходимой информацией, а также аудиостикеры».