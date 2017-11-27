Сделка оценивается в 2,8 млрд долларов

Американский медиахолдинг Meredith Corp. намерен купить издательский дом ?Time Inc, выпускающий журналы Time, People, Fortune, за 2,8 млрд долларов, сообщает New York Times.

Отмечается, что продажа связана со снижением выручки Time Inc. из-за недостаточного уровня диджитализации, что, в свою очередь, является причиной низкого дохода компании от рекламы в течение последних лет.

Meredith Corp. намерена приобрести издательство при поддержке братьев Чарльза и Дэвида Кох, которые контролируют конгломерат Koch Industries, вторую по величине частную компанию в США. Братья Кох предложили медиахолдингу 650 млн долларов для покупки Time Inc. Однако сами они не намерены принимать активного участия в деятельности компании.

Объединении Meredith и Time объединит разные аудитории, общая численность читателей достигнет 135 млн человек. Meredith Corp. владеет такими журналами, как Better Homes, Gardens, Parents, и другими. Кроме того, медиахолдингу принадлежит 14 каналов, охват аудитории достигает 12 млн семей США. В число популярных журналов, которые издает Time Inc., входят Time, Fortune, People, Sports Illustrated и Money.

Транзакция уже одобрена советами директоров обеих компаний. Сделку планируется завершить в первые три месяца 2018 года. В рамках сделки Meredith выкупит акции Time Inc. по цене в $18,5 за бумагу. Цена покупки с учётом долга составит 2,8 млрд долларов.

Meredith и ранее пыталась приобрести Time Inc. Первые переговоры ?медиахолдинг проводил еще в 2013 году, однако тогда они оказались безуспешными.