В новой рекламной кампании автопроизводитель рекомендует завести семью и найти работу



Скриншот видеоролика

Mercedes-Benz вместе с креативным агентством Antoni GmbH запустили масштабную рекламную кампанию на следующий год. В рамках кампании вышло несколько роликов о непростой взрослой жизни. Чтобы повзрослеть, надо найти работу, остепениться и завести семью. В одном из роликов о секретах взрослой жизни зрителям рассказал известный хип-хоп исполнитель A$AP Rocky.

«Повзрослей уже, наконец», - говорят авторы рекламной кампании Mercedes-Benz. Пора остепениться, найти нормальную работу и начать уделять больше времени близким людям. Серия рекламных роликов была опубликована брендом на официальном YouTube-канале. Вице-президент по маркетингу Mercedes-Benz Дженс Тимер рассказал, что «Grow Up» - больше, чем просто реклама автомобилей. Эта кампания призвана доказать современность бренда Mercedes и по-новому интерпретировать традиционные семейные ценности, сделать их близкими поколениям X и Y. Переживают смерть брата, становятся родителями и прощают – герои рекламных роликов Mercedes-Benz учатся быть взрослыми.

Grow up (Трейлер)

Grow up: Spend time with family

Grow up: Get a job

Grow up: Start a family

Grow up: Be a good parent

Grow up: Settle down