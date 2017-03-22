В фейсбуке набирает популярность флешмоб про карьеру

В русскоязычном фейсбуке набирает популярность флешмоб #меняневзяли. Пользователи сети рассказывают, на какую работу они хотели устроиться, но не смогли. Флешмоб запустил сотрудник агентства Great Артем Кудрявцев, и почти сразу его подхватили представители рекламной индустрии и журналисты.

Мы собрали самые интересные истории и выбрали 5 главных причин, из-за которых людей не берут на работу.

Недостаточно опыта

Самая частая причина для отказа работодателей – отсутствие опыта у соискателей. Молодые сотрудники ведут себя излишне амбициозно, но, по большому счету, умеют очень немногое.

Но есть и хорошие новости: никто не мешает пытаться несколько раз. Во время флешмоба многие люди рассказали, как их сначала не брали на работу, а потом передумали и все-таки приняли.

Странные работодатели

Иногда совершенно непонятно, чего хотят работодатели, и почему вы им не подходите. А сами они совсем не торопятся объяснить.

Это никому не интересно

Программистам, писателям и журналистом часто отказывают из-за того, что думают, что их продукт никому не интересен. Так, Борис Акунин рассказал, что в 1997 году издательство «Эксмо» не приняло его роман, потому что никому не интересно читать, как «кого-то грохнули сто лет назад».

Работа вам не подходит

Оказывается, даже успешные люди когда-то не могли получить работу, потому что устраивались в компании, которые им не подходят. Так, футбольный комментатор Василий Уткин не смог получить работу в российском аналоге шоу Top Gear, потому что не умел водить машину.

Не взяли – и слава богу!

Отказ работодателя – не всегда профессиональная трагедия. Довольно часто люди не могли устроиться на плохую и низкооплачиваемую работу, но спустя короткое время им удавалось занять хорошую должность или даже открыть собственное дело.

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