Компания рассказала в ролике о том, кто может скрываться за незнакомыми аккаунтами



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Мексиканское агентство Young & Rubicam выпустило видеоролик по заказу местного сотового оператора Movistar, с помощью которого компании попытались предупредить детей об опасностях, подстерегающих их в социальных сетях.

По сюжету ролика “Love Storу” мальчик и девочка знакомятся в Сети, после чего между ними завязывается дружба, они долго ведут онлайн-переписку, обмениваются фото, а затем решают встретиться. Однако в реальности этими детьми оказываются взрослые мужчины, которые выдавали себя за подростков.

В видео Movistar настойчиво рекомендует подросткам не принимать заявки на добавление в друзья от незнакомых людей, даже если в профиле они кажутся приятными и безобидными.

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