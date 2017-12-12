Партнерство с Gazprom-Media Digital прекращено

MEGOGO меняет селлера видеорекламы, с 2018 года вместо Gazprom-Media Digital (GPMD) монетизацией контента на всех платформах сервиса займется IMHO, сообщает пресс-служба сервиса.

В рамках достигнутых договоренностей MEGOGO планирует усилить собственный бренда за счет экспертизы партнера - широко развитого технологического и аналитического инструментария продажи рекламного инвентаря (контроль качества контакта, аудит рекламы, работа с бренд-метрикой клиентов итд). При этом реселлер получит эксклюзивное право на продажу видеорекламы на всех платформах онлайн-кинотеатра— десктопной, мобильной и Smart TV.

Рекламная модель остается ключевой в структуре доходов сервиса. Несмотря на рост пользовательских платежей и интерес к трансакционным продуктам со стороны как аудиории, так и рекламодателей, в 2018 году Megogo планирует сохранить положительную динамику по рекламной выручке.

«Мы рады стать партнером сервиса MEGOGO, который за относительно короткое время сумел создать узнаваемый бренд и качественный продукт. IMHO работает на digital рынке уже 18 лет и за эти годы компания накопила значительный опыт и экспертизу, которые позволяют нам активно развивать рынок видео-рекламы. Я уверена, что мы сможем обеспечить MEGOGO максимальный уровень сервиса, а нашим клиентам и рекламодателям предложить новые, яркие, нестандартные форматы, специальные проекты и реализацию самых смелых идей», - отметила Мария Лапушкина, генеральный директор IMHO.

С GPMD MEGOGO сотрудничал с 2012 года. «Мы благодарим нашего друга и партнёра, Gazprom-Media Digital, за более чем 5-летнее сотрудничество, экспертизу и высокий профессиональный уровень команды», – сообщил генеральный директор MEGOGO в России Виктор Чеканов.

Напомним, ранее ivi, напротив, ушел от IMHO к GPMD. При этом конкурирующие продавцы рекламы IMHO и GMPD принадлежат одной структуре — «Национальной сервисной компании».