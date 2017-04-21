Продвижение в интернете телеком-оператор доверил Advance Mediabrands



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Телеком-оператор «МегаФон» определился с партнером по продвижению бренда в интернете. Победителем тендера стало входящее в АДВ агентство Advance Mediabrands. Оно будет осуществлять для бренда медиабаинг в цифровых каналах в течение 2017 года. Помимо этого, агентство займется и продвижением брендов «дочерних» компаний: оператора Yota, компании MegaLabs и интернет-провайдера NetbyNet.

В рамках годового федерального аккаунта Advance Mediabrands окажет «МегаФону» поддержку в области размещения дисплейных форматов рекламы: баннеров, видеороликов и специальных проектов. В 2017 году команда обеспечит оптимальные условия размещения рекламных материалов бренда на федеральном и региональном уровне,

В агентство отметили, что «МегаФон» впервые остановил свой выбор на Advance Mediabrands для осуществления своей коммуникационной программы в интернете. «Ничто так не мотивирует команду, как амбициозные задачи крупного бренда, которые предстоит решить. Мы рады, что коллеги высоко оценили наше предложение. Мы приложим максимум усилий, чтобы не просто соответствовать заявленным целям, но и превзойти ожидания клиента», - отмечает Михаил Нечаев, управляющий директор Advance Mediabrands.