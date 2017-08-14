Оператор утверждает, что ведомство требует невозможного



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«МегаФон» собирается подать в суд на Федеральную антимонопольную службу из-за невозможности исполнить предписание ведомства в отношении цен на роуминг, сообщает «ТАСС».

Как объяснили в «МегаФоне», требование выполнить невозможно, тем более что компания давно предлагает потребителям набор тарифных планов, в которых стоимость разговора в роуминге не отличается от разговора в домашнем регионе.

«Позиция компании не изменилась. Мы уже давно предоставляем возможность выбора нашим абонентам различных тарифных планов, где стоимость разговоров не отличается от домашнего региона, и различные опции, позволяющие оптимизировать расходы абонентов»,— заявил представитель оператора.

Ранее ФАС предупредила операторов «большой четвёрки», что после 13 августа заведет дела по внутрисетевому роумингу, если они не выполнят предписаний. Однако операторы так и не устранили наценку на услуги связи в роуминге.