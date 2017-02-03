Структуры "Ростеха", создающие инфраструктуру для мундиаля, выбрали компанию единственным поставщиком телеком-услуг



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"Мегафон" выиграл тендер "дочки" "Ростеха" – Национального центра информатизации (НЦИ) на оказание услуг связи до конца 2018 года. Телекоммуникационная компания станет единственным поставщиком услуг мобильной и фиксированной связи для НЦИ во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, а также на объектах Кубка конфедераций FIFA 2017, пишет РБК со ссылкой на закупочную документацию. Общая сумма контракта вместе с НДС составляет 4,25 млрд рублей.

За право стать поставщиком структур "Ростеха", который является единственным исполнителем проекта по созданию технологической и коммуникационной инфраструктуры для ЧМ по футболу, также боролись операторы "Межрегиональный ТранзитТелеком" и "Ростелеком", но их заявки отклонялись из-за отсутствия всех необходимых для конкурса документов. Закупка организовывалась дважды и оба раза единственным допущенным участником оказывался "Мегафон".

НЦИ занимается разработкой программного обеспечения для госкомпаний и государственных органов. Представитель структуры "Ростеха" заявил в комментарии РБК, что "Мегафон" отвечает всем квалификационным требованиям и смог предложить минимальную цену.

Максимальная стоимость контракта на поставку телекоммуникационных услуг для НЦИ составляла 10,85 млрд рублей.